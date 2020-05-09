Международный день семьи: программа онлайн–мероприятий в библиотеках Нижнего Новгорода Культура и отдых

В рамках празднования Международного дня семьи библиотеки города подготовили для нижегородцев тематические акции, викторины, мастер-классы и книжные обзоры, которые будут размещены в социальных сетях для общего доступа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Программа:



14 мая в 12:00 библиотека им. Д.Н. Мамина-Сибиряка приглашает на семейный мастер-класс "Сладкий сюрприз". 15 мая в 12:00 - мастер-класс, посвященный Дню семьи. Для изготовления поделки-сюрприза понадобятся: картон, цветная бумага, краски.

14 мая в 15:00 сотрудники библиотеки им. А.Н. Радищева объяснят, как можно творчески и с фантазией подойти к созданию праздничного сувенира. Всем посетителям предложат смастерить подставку под горячее в форме сердца.

15 мая в 10:00 начнутся семейные онлайн посиделки "Семьей дорожить – счастливым быть" в группе библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, затем появится презентация мастер-класса "Семейное дерево" (понадобится: картон, цветная бумага, клей, ножницы, карандаши).

15 мая в 10:00 библиотека им. В.И Даля подготовит для детей и родителей видеопрезентацию о книгах для семейного чтения. А в 11:00 состоится онлайн викторина, посвященная Международному дню семьи.

15 мая в 11:00 сотрудники библиотеки им. А.С. Макаренко подготовили для гостей страницы экскурс в историю праздника "Моя семья", викторину и видеоклип "Песни о семье".

15 мая в 11:00 библиотека им. Н.В. Гоголя познакомит читателей с историей праздника, сделает подборку книг для семейного чтения и проведет конкурсы "Доскажи пословицу о семье", "Разгадай ребус".

15 мая в 12:00 для читателей Центральной районной библиотеки Автозаводского района состоится обзор-беседа "Почитай мне мама".

15 мая в 12:00 в группе библиотеки им. В.В. Бианки читателей познакомят с обзором книг "Читаем всей семьёй". А в 17:00 начнется онлайн чтение вслух отрывка из "Божественной комедии" Данте Алигьери (к 775-летию поэта).

15 мая в 12:00 библиотека им. А. И. Герцена презентует книжный обзор "Тема семьи в классической русской и зарубежной литературе".

15 мая в 12:00 библиотека им. В.П. Чкалова организует мастер-класс по изготовлению объемной поздравительной открытки.

15 мая в 12:00 сотрудники библиотеки им. А.А. Фадеева покажут видеопрезентацию "В кругу семьи", в рамках которой расскажут об истории Дня семьи, о проблемах, которые возникают в семьях, а также о способах их решения.

15 мая в 13:00 этнографический медиаобзор "Семья у нас и у других" проведет библиотека "Центр семейного чтения".

15 мая в 13:00 в группе "Умная библиотека" можно будет увидеть музыкально-поэтическую композицию "Любовью дорожить умейте", подготовленную сотрудниками библиотеки им. А.М. Пешкова. А в 15:00 для читателей подготовят видеоанонс поэзии Г.Остера "Мама, папа, я - с юмором семья".

15 мая в 13:35 библиотека семейного чтения им. И. В.Зуева проведет видеообзор "Под семейным зонтиком".

15 мая в 14:00 библиотека им. С.В. Михалкова опубликует видеопрезентацию "Знаменитые литературные семьи". "Читатели побывают в гостях у самых интересных литературных семей - Форсайтов и Турбиных", - рассказали в библиотеке.

15 мая в 14:00 сотрудники библиотеки им. З. Космодемьянской проведут мастер-класс для детей и их родителей "Совушка".

15 мая в 14:00 библиотека им. А.И. Люкина подготовит литературную композицию "Мир на тарелке или кругосветное путешествие по кухням разных народов", чтобы нижегородские семьи могли приготовить дома новые блюда.

15 мая в 15:00 центральная районная детская библиотека им. И. А. Крылова организует мастер-класс для всей семьи "Закладка-смайлик".

15 мая Центр детского творчества Ленинского района проведет онлайн концерт, посвященный Международному дню семьи. В программе мероприятия: выступление хореографического ансамбля "Счастливое детство", коллектива театрально-музыкальной студии "Маска", студии эстрадного вокала "Акварель", театра моды "Шик", коллектива ложкарей "Былина" и многих других. Также нижегородцам предлагают принять участие в интеллектуальной "Семейной викторине". Разноплановые вопросы позволят с интересом провести время с семьей, вспомнить полюбившиеся литературные произведения и их героев.

18 мая в 12:00 сотрудники библиотеки им. Ю. А. Гагарина проведут онлайн семейный мастер- класс "Разноцветные пуговки".

Кроме того, управление общего образования администрации Автозаводского района объявляет акцию "Самый лучший день в моей семье". Акция пройдет дистанционно среди обучающихся образовательных организаций с 13 до 17 мая. Во время акции ребята должны прислать семейные фотографии, на которых запечатлены радостные и счастливые моменты из жизни семьи. Лучшие работы будут опубликованы на сайтах школ, в социальных сетях и на сайте администрации района.

СПРАВКА:

Международный день семей отмечается ежегодно 15 мая начиная с 1994 года. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН с целью привлечь внимание общественности к проблемам семьи. В Российской Федерации Международный день семьи отмечается с 1995 года.

(6+)

