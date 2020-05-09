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Общество

"Е" и "Ё": пожилая женщина не могла получить регистрацию в Нижегородской области из-за разницы в написании фамилии

13 мая 2020 15:05  [99] Общество

Пожилая женщина с 2019 года не могла получить регистрацию в Нижегородской области из-за разницы в написании фамилии. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области.

Накануне Дня Победы, 8 мая 85-летняя женщина, переехавшая к своему сыну из Украины, все-такие получила российский паспорт.

За помощью к омбудсмену обратился ее сын. Он рассказал, что, будучи уроженкой Ставропольского края, мать не смогла узаконить свое нахождение в Российской Федерации.

Препятствием для этого стало разное написание фамилий членов семьи. У сына в документах она пишется с буквой "ё", а у матери - с "е".  Кроме того, у пожилой женщины не сохранилось свидетельство о рождении на территории РСФСР

Нижегородский Уполномоченный направил запрос в Ставропольский край для восстановления свидетельства о рождении. В ответ ему выслали копии необходимых документов.

Затем он направил ходатайство в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области с разъяснениями положения письма Министерства образования и науки Российской Федерации "О правописании букв "е" и "ё" в официальных документах" и примерами положительной судебной практики по данным вопросам.

Доводы государственного правозащитника были учтены, в результате чего пребывание женщины в Нижегородской области было узаконено.

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