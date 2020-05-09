Новый выпуск проекта онлайн-экскурсий "#ОткройНижний" посвящен Нижегородскому острогу Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Четвертый выпуск проекта онлайн-экскурсий нижегородского туристско-информационного центра "#ОткройНижний" посвящен Нижегородскому острогу. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

"В новом выпуске зрители узнают о знаменитых политических заключенных, которые содержались в остроге за свою революционную деятельность, увидят, в каких камерах жили Феликс Дзержинский и Максим Горький", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, онлайн-экскурсии по необычным достопримечательностям региона, которые сложно или практически невозможно посетить, публикуются еженедельно на YouTube-канале Visit Nizhny, а также в аккаунтах Visit Nizhny в социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте.

Проект стартовал 21 апреля. Первая онлайн-экскурсия была посвящена пакгаузам на Стрелке – наследию Всероссийских промышленно-художественных выставок 1882 и 1896 годов в Москве и Нижнем Новгороде, вторая экскурсия – стадиону "Нижний Новгород", третья – чайной "Столбы". Три выпуска проекта посмотрели более 80 тысяч человек.