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Общество

"Специальные федеральные доплаты для соцработников – своевременное решение", - Мария Самоделкина

13 мая 2020 15:54  [134] Общество

"Введение специальной федеральной доплаты для сотрудников социальных учреждений сейчас - очень правильное и своевременное решение", - заявила  руководитель нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

"Сотрудники соцучреждений, с которыми мы ежедневно общаемся по своей волонтерской работе, – это самоотверженные люди, которые проявляют огромную заботу о пожилых, больных, инвалидах и ветеранах. Не считаясь со временем, они по первому зову приходят к тем, кто просит о помощи, решают многие бытовые вопросы. Сейчас, когда их подопечные не выходят из дома из-за коронавируса, работы прибавилось. Особая нагрузка сегодня на тех, кто трудится в социально-реабилитационных центрах", - рассказала она.

"На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным волонтеры обратились к нему с просьбой поощрить всех, кто сегодня не жалея себя помогает людям, находящимся в самоизоляции. Наша просьба была услышана, и сегодня разработаны меры поддержки, которые получат врачи социально-реабилитационных центров, социальные и психологические работники. Мы благодарны президенту за это и уверены, что никто не останется без внимания. В свою очередь волонтеры постараются взять на себя часть работы социальных служб, чтобы снять с них часть огромной нагрузки", - подчеркнула Мария Самоделкина.

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