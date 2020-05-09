"Важно, что правительство начнет оказывать реальную помощь населению", - Владислав Атмахов Общество

"Важно, что правительство начнет оказывать реальную помощь населению", - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов, комментируя обращение президента РФ Владимира Путина.

"Теперь нуждающиеся семьи с детьми смогут получить около 33 тысяч рублей на 1 ребенка уже в июне сразу за полгода, в два раза повышается размер пособия по уходу за ребенком, семьи с детьми от 3 до 15 лет получат по 10 тысяч рублей, а также будут установлены выплаты в пять тысяч на три месяца всем, у кого есть дети до 3 лет. Несомненно, ЛДПР поддерживает эти инициативы", - подчеркнул он.

По словам депутата, теперь важно проконтролировать, чтобы выделенные средства были правильно распределены чиновниками на местах, и деньги дошли до населения в короткий срок.

"Мы должны понимать, что в Нижегородской области по-прежнему остается высокая угроза заражения COVID-19. Подчеркну, что мы разделяем подход губернатора о плавном выходе из режима самоизоляции. Сейчас, как никогда, нужно следить за показателями заболеваемости и действовать грамотно", - подчеркнул Владислав Атмахов.