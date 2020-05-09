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Общество

Нижегородцам запретили парковаться на Нижневолжской набережной

13 мая 2020 16:43  [186] Общество

Департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода ввел временное ограничение остановки транспортных средств на участках дорог вдоль Нижневолжской набережной и набережной Гребного канала. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Решение департаментом принято с целью пресечения массового скопления жителей и недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Специалисты департамента просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

 

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