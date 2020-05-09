Нижегородцам запретили парковаться на Нижневолжской набережной Общество

Департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода ввел временное ограничение остановки транспортных средств на участках дорог вдоль Нижневолжской набережной и набережной Гребного канала. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Решение департаментом принято с целью пресечения массового скопления жителей и недопущения распространения коронавирусной инфекции. Специалисты департамента просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

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