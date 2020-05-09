Нижегородская Госинспекция труда предостерегла ООО "Визус-1" о нарушении закона Общество

Нижегородская Госинспекция труда направила предостережение ООО "Визус-1" о недопустимости нарушения трудового законодательства.

Ранее Государственную инспекцию труда в Нижегородской области обратился работник ООО "Визус-1". Он пожаловался на то, что работодатель отправляет работников компании в отпуск без сохранения заработной платы в период объявленных в указах президента РФ нерабочих дней.

ООО "Визус-1" не относится к перечню организаций, на которые не распространяется режим нерабочих дней, упомянутых в п. 2 Указа с учетом Рекомендаций Минтруда РФ от 26 марта 2020 года.

Поскольку принуждение работников к уходу в неоплачиваемый отпуск в нерабочие дни является неправомерным, в ООО "Визус-1" направлено предостережение с целью недопустимости нарушения трудового законодательства.

Ранее Госинспекция труда оштрафовала ООО "Радуга 2" (деятельность грузового автомобильного транспорта). Водитель организации пожаловался на грубые нарушения своих трудовых прав.

Кроме того, инспекторы выдали предостережение ООО "Стройметалл" за нарушение режима самоизоляции.