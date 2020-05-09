Движение транспорта перекроют на ул. Короленко в Нижнем Новгороде

Движение транспорта временно перекроют на ул. Короленко в Нижнем Новгороде в связи с ремонтом теплосетей. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации города.
Проезд между домами №11А и №20 будет закрыт с 8:00 15 мая до 22:00 13 июня.
Также в департаменте отметили, что с 8:00 14 июня до 22:00 12 июля будет временно прекращено движение транспорта по улице Короленко между домами №19 и №21/11 по улице Новой.
Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
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