Последние новости рубрики Общество
13 мая 2020 17:46  [2] Выдача продуктовых наборов для школьников-льготников за май начнется в Нижнем Новгороде 18 числа
13 мая 2020 17:36  [46] Движение транспорта перекроют на ул. Короленко в Нижнем Новгороде
13 мая 2020 17:12  [73] Нижегородские аграрии приобретут более 300 единиц техники при господдержке в 2020 году
13 мая 2020 16:45  [107] Нижегородская Госинспекция труда предостерегла ООО "Визус-1" о нарушении закона
13 мая 2020 16:45  [81] "Важно, что правительство начнет оказывать реальную помощь населению", - Владислав Атмахов
13 мая 2020 16:43  [173] Нижегородцам запретили парковаться на Нижневолжской набережной
13 мая 2020 15:54  [190] "Специальные федеральные доплаты для соцработников – своевременное решение", - Мария Самоделкина
13 мая 2020 15:43  [146] РЖД приостанавливает курсирование "Сапсанов" на маршруте Санкт-Петербург - Нижний Новгород до конца мая
13 мая 2020 15:32  [102] Нетрезвый нижегородец получил 1,5 года исправительных работ за оскорбление судьи
13 мая 2020 15:30  [117] Месячник по благоустройству: более 9 тысяч кубометров мусора убрали в Советском районе Нижнего Новгорода
Общество

Выдача продуктовых наборов для школьников-льготников за май начнется в Нижнем Новгороде 18 числа

13 мая 2020 17:46  [2] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Очередная выдача продуктовых наборов семьям, дети в которых питаются в нижегородских школах бесплатно, как льготники, будет организована в период с 18 по 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, что 6 апреля учащиеся льготных категорий получили первые продуктовые наборы, рассчитанные на месяц. Их вес составил более 20 килограммов, в состав вошли бакалейная продукция - наборные насыпные продукты - и продукты в твёрдой упаковке.

Новые продуктовые наборы будут отличаться по составу. В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 6 мая в него войдут крупы: рис, греча, геркулес; тушёная говядина, шоколад, соки, молоко, какао порошок. Упаковка каждого вида продуктов потребительская.

Всего помощь за апрель продуктовые наборы получили 15 821 детей во всех районах Нижнего Новгорода/

Раздача продуктовых наборов организована таким образом, чтобы минимизировать количество контактов. Родители учащихся могут самостоятельно забрать полагающуюся помощь или обратиться с заявкой об их доставке, которая организована с помощью волонтеров.

По возникающим вопросам касательно качества продуктов, входящих в наборы, или составу самих наборов можно обращаться по телефонам горячей линии ЕЦМЗ: 265-36-94, 8-991-453-53-53.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph