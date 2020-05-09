Выдача продуктовых наборов для школьников-льготников за май начнется в Нижнем Новгороде 18 числа Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Очередная выдача продуктовых наборов семьям, дети в которых питаются в нижегородских школах бесплатно, как льготники, будет организована в период с 18 по 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, что 6 апреля учащиеся льготных категорий получили первые продуктовые наборы, рассчитанные на месяц. Их вес составил более 20 килограммов, в состав вошли бакалейная продукция - наборные насыпные продукты - и продукты в твёрдой упаковке.

Новые продуктовые наборы будут отличаться по составу. В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 6 мая в него войдут крупы: рис, греча, геркулес; тушёная говядина, шоколад, соки, молоко, какао порошок. Упаковка каждого вида продуктов потребительская.

Всего помощь за апрель продуктовые наборы получили 15 821 детей во всех районах Нижнего Новгорода/

Раздача продуктовых наборов организована таким образом, чтобы минимизировать количество контактов. Родители учащихся могут самостоятельно забрать полагающуюся помощь или обратиться с заявкой об их доставке, которая организована с помощью волонтеров.

По возникающим вопросам касательно качества продуктов, входящих в наборы, или составу самих наборов можно обращаться по телефонам горячей линии ЕЦМЗ: 265-36-94, 8-991-453-53-53.