Рысь и бурого медведя зафиксировали фотоловушки в Керженском заповеднике Общество

Фото: Керженский заповедник

Рысь и бурого медведя зафиксировали фотоловушки в Керженском заповеднике в мае. Об этом сообщается на сайте заповедника.

Крупные хищники попали в объектив камер в центральной его части.

Специальные устройства Browning Advantage и Seelock были приобретены заповедником в 2020 году при финансовой поддержке благотворительного фонда "Красивые дети в красивом мире".

Фотоловушки используются для наблюдения за лесными северными оленями и хищниками.

(с сайта Керженского заповедника)