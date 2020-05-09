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Общество

Рысь и бурого медведя зафиксировали фотоловушки в Керженском заповеднике

13 мая 2020 18:55  [60] Общество

Фото: Керженский заповедник

Рысь и бурого медведя зафиксировали фотоловушки в Керженском заповеднике в мае. Об этом сообщается на сайте заповедника.

Крупные хищники попали в объектив камер в центральной его части.

Специальные устройства Browning Advantage и Seelock были приобретены заповедником в 2020 году при финансовой поддержке благотворительного фонда "Красивые дети в красивом мире".

Фотоловушки используются для наблюдения за лесными северными оленями и хищниками.

(с сайта Керженского заповедника)

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