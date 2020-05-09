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Рысь и бурого медведя зафиксировали фотоловушки в Керженском заповеднике в мае. Об этом сообщается на сайте заповедника.
Крупные хищники попали в объектив камер в центральной его части.
Специальные устройства Browning Advantage и Seelock были приобретены заповедником в 2020 году при финансовой поддержке благотворительного фонда "Красивые дети в красивом мире".
Фотоловушки используются для наблюдения за лесными северными оленями и хищниками.
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