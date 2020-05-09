Жителям Арзамаса представили концепцию благоустройства улицы Карла Маркса Общество

Фото: ИРГС НО

Онлайн-презентация предварительной концепции реконструкции улицы Карла Маркса и прилегающей к ней территорий прошла в Арзамасе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Концепцию представил Институт развития городской среды Нижегородской области (ИРГС НО). Город планирует принять участие во Всероссийском конкурсе "Малые города и исторические поселения-2021", который проводит Минстрой России в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В случае победы Арзамас получит федеральный грант на реализацию проекта.

"Нижегородская область уже трижды становилась победителем данного конкурса. Четыре проекта мы реализовали в прошлом году и получили высокую оценку федеральных коллег. В этом году начались работы еще на четырех территориях. Кроме того, муниципалитеты активно работают над новыми концепциями благоустройства. Сначала они пройдут отбор на региональном уровне, и только после мы отправим лучшие из них на суд уже федеральных экспертов", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках концепции, разработанной ИРГС НО, предлагается на входной площади создать места для встреч и отдыха, а также разместить там информационные стенды и велопарковки. Предусмотрено место для размещения павильона с едой и напитками. Кроме того, есть идея установить арт-объект в виде зеркального шара, который символизирует пушечное ядро и отсылает к периоду, когда на улице жили пушкари, и она носила название Пушкарская. На улице также предлагается установить шахматные столики и сузить проезжую часть, за счет этого расширив пешеходные дорожки.

"При формировании концепции благоустройства улицы Карла Маркса решающим было и остается мнение жителей. Результат, представленный на суд арзамасцев, как мне кажется, действительно заслуживает внимания. В то же время его реализация во всех деталях – дорогой проект. Поэтому будем расставлять приоритеты. Важно, что транспортную проблему предлагается ликвидировать за счет ограничения сквозного проезда и расширения пешеходной части улицы. Этот вариант учитывает потребности как жителей улицы, так и любителей пеших прогулок", - рассказал мэр города Арзамаса Александр Щелоков.

Также планируется создать литературный перекресток. Там появится арт-объект "Горячий камень" с информационным стендом о литературной жизни Арзамаса, амфитеатр с навесом и сцена.

Во время онлайн-презентации у жителей была возможность задать вопросы по концепции и оставить свои комментарии. Так, арзамасцев интересовала организация парковок и возможность установки антивандальных малых архитектурных форм (МАФ), а также озеленение территории исконно арзамасскими зелеными насаждениями: яблонями, сиренью и вишней.

"Парковки мы предлагаем вынести за пределы благоустраиваемой территории. Вопрос антивандальных МАФов возможен, и будем этот вариант рассматривать. При озеленении также предусмотрено использовать эти виды деревьев", - отметила руководитель Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина.

С концепцией можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, Нижегородская область трижды становилась победителем Всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения". В 2018 году победителями стали Арзамас, Выкса, Семенов и Саров. Общая сумма, выделенная на их благоустройство в рамках конкурса, составила 325 млн рублей. В 2019 году в число городов, получивших федеральное финансирование, вошли Богородск, Дзержинск, Навашино и Урень. Сумма гранта – 249 млн рублей. В конкурсе 2020 года победителями признаны Выкса, Городец, Шахунья и Бор. Общая сумма, которую города получат на преображение, составит 295 млн рублей. Это третий результат по России.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.