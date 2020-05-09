Глеб Никитин объявил благодарность директору филиала РТРС Михаилу Небольсину Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил благодарность директору филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети "Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр" Михаилу Небольсину. Об этом сообщили в департаменте внешних связей регионального правительства.

Глеб Никитин отметил высокий профессионализм и качественный подход к организации международных мероприятий, в которых Михаил Небольсин принимает активное участие. Так, ему принадлежит идея архитектурно-художественной подсветки нижегородской телебашни: объект был признан одним из символов гостеприимства для иностранных сборных и болельщиков в период Чемпионата мира по футболу-2018.

"Оригинальные тематические световые шоу, демонстрируемые на нижегородской телебашне, стали визитной карточкой региона", - отметил Глеб Никитин.

Как сообщили в департаменте внешних связей, Михаил Небольсин продолжает принимать участие в международных мероприятиях, которые способствуют развитию привлекательности региона и построению его международного бренда. Световые шоу на нижегородской телебашне за последние годы организовывались в честь визита в область почетных гостей из Хорватии, Италии, Мальты, Китая и Японии.