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Общество

Глеб Никитин объявил благодарность директору филиала РТРС Михаилу Небольсину

13 мая 2020 18:41  [407] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил благодарность директору филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети "Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр" Михаилу Небольсину. Об этом сообщили в департаменте внешних связей регионального правительства.

Глеб Никитин отметил высокий профессионализм и качественный подход к организации международных мероприятий, в которых Михаил Небольсин принимает активное участие. Так, ему принадлежит идея архитектурно-художественной подсветки нижегородской телебашни: объект был признан одним из символов гостеприимства для иностранных сборных и болельщиков в период Чемпионата мира по футболу-2018.

"Оригинальные тематические световые шоу, демонстрируемые на нижегородской телебашне, стали визитной карточкой региона", - отметил Глеб Никитин.

Как сообщили в департаменте внешних связей, Михаил Небольсин продолжает принимать участие в международных мероприятиях, которые способствуют развитию привлекательности региона и построению его международного бренда. Световые шоу на нижегородской телебашне за последние годы организовывались в честь визита в область почетных гостей из Хорватии, Италии, Мальты, Китая и Японии.

 

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