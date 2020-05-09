ВЦИОМ опубликовал данные о реакции россиян на выступление Владимира Путина Общество

Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные о реакции россиян на выступление президента РФ Владимира Путина 11 мая 2020 года. Напомним, глава государства озвучил основные меры поддержки, в том числе на каждого ребенка от 3 до 16 лет будет выплачено по 10 тысяч рублей.

Согласно представленным данным, о выступлении 11 мая президента России слышали 88% россиян. В том числе 70% следили за выступлением президента или узнали основные идеи его речи из выпусков новостей.

Обращение произвело положительное впечатление на 75% тех, кто следил за ним. Почти такая же доля из них удовлетворены содержанием выступления Владимира Путина (72%). Президент понимает реальную ситуацию и проблемы людей, считают 66% следивших за обращением.

Топ-5 мер по поддержке населения

Меру о введении разовых выплат в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 16 лет включительно поддерживают 95% россиян. Меру двукратного повышения минимального размера пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан поддерживают 93% наших соотечественников, а введение выплаты в 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка до 3 лет в семье, выплачиваемую с апреля по июнь этого года, поддерживают 92%. По 91% россиян поддерживают меру субсидирования нуждающихся семей с детьми 3-7 лет, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, и меру специальной федеральной доплаты для сотрудников социальных учреждений на три месяца (с апреля по июль).

Поддержку от 89% россиян получила мера по созданию условий восстановления предприятий базовых отраслей экономики при соблюдении всех санитарных норм. Также 80% поддерживают завершение с 12 мая единого периода нерабочих дней при сохранении санитарных требований и ограничений на массовые мероприятия.

По 76% поддерживают возврат в полном объеме самозанятым подоходный налог, уплаченный в 2019 году, а также отмену для предприятий, пострадавших из-за коронавируса, платежей по налогам за апрель-июнь.

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