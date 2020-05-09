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Политика

"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки о повышении пособия по уходу за ребенком

14 мая 2020 09:57  [442] Политика

"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки о повышении пособия по уходу за ребенком в два раза. Такое поручение 11 мая 2020 года дал президент Владимир Путин. Об этом сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Владимир Путин предложил пакет беспрецедентных мер поддержки граждан — прежде всего, семей с детьми, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. "Единая Россия" оперативно подготовила и сегодня внесла поправки в законодательство, увеличивающие минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 3 375 рублей до 6 751 рубля. Данной мерой смогут воспользоваться неработающие граждане, в том числе студенты. В основном, это молодые родители, молодые мамы", — сказал Андрей Турчак.

Кроме того, в поправках, предложенных партией, предусмотрено повышение пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска — с 6 000 рублей до 13 503 рублей. Повышенные выплаты можно будет получить с 1 июня — по заявлению на портале Госуслуг.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Госдума планирует рассмотреть поправки и принять их в конце следующей недели — 21 и 22 мая.

Напомним, глава государства озвучил основные меры поддержки, в том числе на каждого ребенка от 3 до 16 лет будет выплачено по 10 тысяч рублей.

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