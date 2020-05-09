Последние новости рубрики Политика
14 мая 2020 10:05  [73] "Самой важной в Конституции считаю поправку о доступной и качественной медицинской помощи", - Геннадий Рябов
14 мая 2020 09:57  [442] "Единая Россия" внесла в Госдуму поправки о повышении пособия по уходу за ребенком
13 мая 2020 12:16  [215] "Цифровизация – огромный шаг вперёд", - Владислав Атмахов
12 мая 2020 18:10  [235] "Основной задачей является восстановление реального сектора экономики", – Станислав Прокопович
12 мая 2020 16:54  [461] "В период пандемии политика государства осталась социально ориентированной", - Владислав Сивый
12 мая 2020 15:25  [229] "Президент России предложил серьезные социальные меры поддержки", - Павел Пашинин
12 мая 2020 15:22  [1017] Олег Беркович стал министром культуры Нижегородской области
12 мая 2020 11:11  [429] "Чтобы не получить новые вспышки заболевания, все действия должны быть максимально продуманы", - Евгений Лебедев
12 мая 2020 09:32  [205] "В обновленной Конституции будут расширены права местного самоуправления", - Юлия Крузе
11 мая 2020 20:47  [868] Президент РФ Владимир Путин 11 мая озвучил основные меры поддержки россиян
Политика

"Самой важной в Конституции считаю поправку о доступной и качественной медицинской помощи", - Геннадий Рябов

14 мая 2020 10:05  [73] Политика

"Из всех предложенных поправок в Конституцию РФ я бы выделил несколько социально значимых. Самой важной для всех граждан России считаю положение о том, что государство должно обеспечивать доступность и качество медицинской помощи. Но я бы предложил несколько переформулировать эту поправку: "обязанность государства - обеспечить равные возможности доступа к качественной медицинской помощи, вне зависимости от места проживания, будь то крупный город или отдаленное село", - отметил председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода, президент Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики - Нижний Новгород", почетный гражданин Нижнего Новгорода Геннадий Рябов.

"Считаю значимым предложенный в поправках акцент на сохранение этнокультурного и языкового многообразия, адресную социальную поддержку и индексацию социальных выплат, об обязательстве государства поддерживать научно-технологическое развитие России, сохранение и развитие ее научного потенциала", - добавил он.

"Как председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода могу выделить поправку о самоуправлении, а именно - положение о единстве и взаимодействии системы публичной власти: государственной власти и органов местного самоуправления, которые осуществляют это взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории. Это правильно, но только при условии закрепления законом важного уточнения: "органы местного самоуправления могут наделяться федеральным или региональным законом отдельными государственными полномочиями только при условии передачи им необходимых для осуществления таких полномочий материальных и финансовых средств", - прокомментировал Геннадий Рябов.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph