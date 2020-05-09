"Самой важной в Конституции считаю поправку о доступной и качественной медицинской помощи", - Геннадий Рябов Политика

"Из всех предложенных поправок в Конституцию РФ я бы выделил несколько социально значимых. Самой важной для всех граждан России считаю положение о том, что государство должно обеспечивать доступность и качество медицинской помощи. Но я бы предложил несколько переформулировать эту поправку: "обязанность государства - обеспечить равные возможности доступа к качественной медицинской помощи, вне зависимости от места проживания, будь то крупный город или отдаленное село", - отметил председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода, президент Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики - Нижний Новгород", почетный гражданин Нижнего Новгорода Геннадий Рябов.

"Считаю значимым предложенный в поправках акцент на сохранение этнокультурного и языкового многообразия, адресную социальную поддержку и индексацию социальных выплат, об обязательстве государства поддерживать научно-технологическое развитие России, сохранение и развитие ее научного потенциала", - добавил он.

"Как председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода могу выделить поправку о самоуправлении, а именно - положение о единстве и взаимодействии системы публичной власти: государственной власти и органов местного самоуправления, которые осуществляют это взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории. Это правильно, но только при условии закрепления законом важного уточнения: "органы местного самоуправления могут наделяться федеральным или региональным законом отдельными государственными полномочиями только при условии передачи им необходимых для осуществления таких полномочий материальных и финансовых средств", - прокомментировал Геннадий Рябов.