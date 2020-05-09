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Общество

Почти 130 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус

14 мая 2020 10:18  [57] Общество

В Нижегородской области, по данным на 14 мая, 129 401 человек сдал тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Средний показатель тестирования вырос за сутки на 4,3% - до 4 040 человек на 100 тысяч населения. По абсолютному количеству тестов Нижегородская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе.

"Только за последние сутки тестирование прошли 5 307 человек, это на 42% больше, чем за предыдущий день. Объем тестирования постоянно увеличивается. По данным Роспотребнадзора, на сегодня регион по абсолютному количеству исследований на коронавирус в сутки входит в пятерку лидеров в стране. За неделю охват тестированием населения достиг 134 человек на 100 тысяч жителей", - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области напомнил, что наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед" и в двух лабораториях в Сарове.

По данным на 13 мая, подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 51 районе и городском округе Нижегородской области, включая Нижний Новгород. Только в Княгининском районе нет ни одного случая заражения.

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