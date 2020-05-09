Каждый пятый: более тысячи жителей Нижегородской области выздоровели от коронавируса Общество

Каждый пятый: более тысячи жителей Нижегородской области выздоровели от коронавируса

По состоянию на 14 мая 2020 года, в Нижегородской области подтверждены новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Таким образом, заболели 5 596 человек, выздоровели и выписаны 1 112 человек, умерли 37 человек. Ранее было 35.

Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, у двух новых погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Из общего числа заболевших более половины сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.

"Количество выявленных заражений – результат огромного объема тестирований, которые мы проводим практически в круглосуточном режиме. По данным Роспотребнадзора, Нижегородская область по абсолютному количеству исследований на коронавирус в сутки входит в пятерку лидеров в стране. Алгоритм четко отработан: в каждом случае после подтверждения у человека коронавируса мы создаем все условия для его быстрой локализации, изолируем таких пациентов, определяем круг лиц, с которыми заболевший контактировал в последнее время. Только благодаря четким, грамотным действиям мы сможем обеспечить снижение показателей заболеваемости. Ближайшие несколько дней станут решающими для того, чтобы понять, когда в регионе, наконец, можно приступить к ослаблению режима повышенной готовности и частичному снятию ограничений", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Все отклонения от прогнозируемых значений связаны сейчас с очагами, которые возникали из-за нарушения отдельными лицами санитарных требований и правил. Нарушение изоляции и карантинного режима, контакты с больными и прочие явления проводили к тому, что заражались сразу по 30-50 человек", - отметил губернатор Нижегородской области.

Как сообщал ранее Глеб Никитин, в Нижегородской области продолжает действовать режим повышенной готовности.