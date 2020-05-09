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Политика

"Программа поддержки, предложенная президентом, носит масштабный характер", - Евгений Семенов

14 мая 2020 11:06  [75] Политика

"Программа поддержки, предложенная президентом и правительством России, носит масштабный характер и в таком объеме в стране реализуется впервые", - подчеркнул руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов.

"Важно, что программа носит адресный характер. Думаю, что ни у кого не вызывает сомнений справедливость решения о поддержке врачей и медицинского персонала, испытывающих сегодня огромные профессиональные и моральные перегрузки и работающих с риском для жизни. Особую роль играет решение власти оказать финансовую поддержку семьям с детьми и гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в результате потери доходов после приостановки работы ряда отраслей", - сказал он.

"Не менее значимы и другие меры, призванные компенсировать ущерб, нанесенный пандемией коронавируса и стабилизировать социально-экономическое положение, в котором оказалось население страны. Беспрецедентные суммы, направляемые правительством на поддержку населения, со всей очевидностью подтверждают, что статья седьмая Конституции России – это не декларация, а основополагающий принцип и Россия государство социальное", - добавил Евгений Семенов.

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