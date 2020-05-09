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Общество

Борский суд поддержал мать двоих детей в споре с пенсионным фондом

14 мая 2020 11:23  [82] Общество

Борский городской суд поддержал мать двоих детей в споре с пенсионным фондом. Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 14 мая 2020 года, суд защитил право родителей на материнский капитал.

В связи с наступлением у жительницы Бора права на получение материнского капитала по случаю рождения второго ребенка, а также наличие у ее супруга действующего кредита для строительства дома, она обратилась с заявлением в Борское отделение пенсионного фонда (ПФ).

В выплате материнского капитала было отказано, поскольку кредит был предоставлен на потребительские цели. Женщина обратилась в суд.

В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что денежные средства истцом израсходованы на строительство дома, в целях улучшения жилищных условий своей семьи.

В своем решении суд обязал отделение ПФ направить средства в размере 453 тысячи рублей на погашение основного долга и уплату процентов по кредитному договору. Решение вступило в законную силу.

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