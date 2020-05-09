"За каждым проблемным вопросом стоит конкретный человек", - Дмитрий Медведев Политика

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

На площадке правозащитного центра партии председатель "Единой России" Дмитрий Медведев провел онлайн-прием граждан по вопросам защиты трудовых прав 12 мая 2020 года. В частности, люди жаловались на принуждение со стороны работодателей уходить в неоплачиваемый отпуск и невозможность встать на учет как безработным из-за отсутствия постоянной регистрации. Среди пострадавших - и дети-сироты, которые до получения квартиры от государства документально не имеют постоянного места жительства. Дмитрий Медведев отметил, что вопросы, поставленные в ходе онлайн-приема, носят типовой характер. Но при этом за каждым из них стоит конкретный человек.

"Я просил бы обобщить типичные ситуации, чтобы провести необходимую законодательную работу по линии "Единой России". Но в то же время за ними стоят конкретные люди со своими проблемами. По ним прошу развернуть индивидуальную работу. Я пообщаюсь с губернаторами, попросил бы секретаря Генсовета партии Андрея Анатольевича Турчака тоже этим заняться. Нужно проанализировать, что коллеги говорят, подготовить обращения в Генпрокуратуру, службы занятости и другие ведомства, и мне все эти предложения в самый короткий срок представить - для того, чтобы мы могли быстро во всех этих ситуациях людям помочь", - сказал Дмитрий Медведев.

Председатель "Единой России" назвал такой формат общения полезным и отметил, что к нему "нужно периодически возвращаться".

Онлайн-прием Дмитрия Медведева завершил неделю дистанционных приемов по вопросам защиты трудовых прав, которая проходила с 6 по 12 мая. За это время были обработаны тысячи обращений. Чаще всего люди жаловались на проблемы с центрами занятости, несовершенство законодательства в отношении индивидуальных предпринимателей, которые не могут получить повышенные пособия по безработице, поскольку не были уволены, а прекратили деятельность, а также злоупотребления со стороны работодателей. Все обращения Правозащитный центр "Единой России" взял в работу.

В Нижегородской области также с 6 по 12 мая прошла тематическая неделя приема граждан по вопросам защиты их трудовых прав в условиях пандемии.

По словам руководителя региональной общественной приемной "Единой России" Виктора Лунина, и время, и тема проведенных приемов актуальны и своевременны.

"Мы подключили максимально возможный арсенал партийных приемных, как в Нижнем Новгороде, так и в районах области. Более четырехсот нижегородцев получили консультации и задали вопросы и высказали свои претензии через депутатов всех уровней, региональную и местные общественные приемные во взаимодействии с органами исполнительной власти, службой занятости, ассоциацией юристов, уполномоченными по правам человека и предпринимателей, общественными организациями", - рассказал Виктор Лунин.

Как сообщил руководитель приемной, вопросы были разные - конкретные и обоснованные, касающиеся индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, трудоустройства и выплаты пособий, реального положения многодетных семей, где родители потеряли в доходах.

"Дмитрий Анатольевич Медведев очень верно подчеркнул, что Неделя дала для нас во многом только старт поиску новых непростых решений, с целым рядом задач мы столкнулись впервые. Будем использовать все возможные ресурсы для оказания помощи людям, опираясь на солидную поддержку федерального центра и новации в законодательстве", - отметил Виктор Лунин.