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Происшествия

Пожилой нижегородский пенсионер подозревается в покушении на убийство родного сына

14 мая 2020 11:45  [542] Происшествия

В Тоншаевском районе Нижегородской области задержан пенсионер, подозреваемый в покушении на убийство родного сына. Об этом сообщили в региональном СУ СК России 14 мая 2020 года.

Следователем Шахунского отдела возбуждено уголовное дело в отношении 73-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления по ч. 3.ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, накануне, 13 мая днем в квартире дома пос. Пижма Тоншаевского района в ходе ссоры между родственниками нетрезвый пенсионер ударил родного сына ножом в грудь.

38-летний мужчина госпитализирован в районную больницу, он остался жив.

Предварительно, ссора между родственниками произошла из-за того, что пенсионер требовал от сына купить ему алкоголя.

Подозреваемый задержан. Расследование продолжается.

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