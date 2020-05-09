Пожилой нижегородский пенсионер подозревается в покушении на убийство родного сына

В Тоншаевском районе Нижегородской области задержан пенсионер, подозреваемый в покушении на убийство родного сына. Об этом сообщили в региональном СУ СК России 14 мая 2020 года.
Следователем Шахунского отдела возбуждено уголовное дело в отношении 73-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления по ч. 3.ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По версии следствия, накануне, 13 мая днем в квартире дома пос. Пижма Тоншаевского района в ходе ссоры между родственниками нетрезвый пенсионер ударил родного сына ножом в грудь.
38-летний мужчина госпитализирован в районную больницу, он остался жив.
Предварительно, ссора между родственниками произошла из-за того, что пенсионер требовал от сына купить ему алкоголя.
Подозреваемый задержан. Расследование продолжается.
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