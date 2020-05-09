Электроснабжение всех домов ЖК "Новинки Smart City" планируют завершить в июне 2021 года Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Компания "Россети Центр и Приволжье" планирует окончательно завершить присоединение к электроснабжению всех домов в ЖК "Новинки Smart City" в июне 2021 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в компании.

В настоящее время "Россети Центр и Приволжье" подключили к электроснабжению шесть домов жилого комплекса. Это являлось первым (октябрь 2019 года) и вторым (май 2020 года) этапом программы электроснабжения.

Третий этап запланирован на июнь 2020 года. Далее следуют июнь, август и ноябрь 2020 года, а потом июнь 2021 года.



При этом в компании отмечают, что готовы скорректировать график подключения в зависимости от готовности домов.

Напомним, что первые четыре дома в проблемном ЖК "Новинки Smart City" построены в начале 2020 года. Дома были с высокой степенью готовности, но без должной консервации объекта многие материалы пришли в негодность, поэтому пришлось демонтировать некоторые конструкции и заменять их на новые.

О готовности сдачи еще четырех домов застройщик заявлял в конце апреля. В марте к ним было подведено отопление и велись отделочные работы в местах общего пользования. В двух домах были проведены все внутренние инженерные коммуникации.

СПРАВКА:

Жилой комплекс "Новинки Smart City", состоящий из 25 домов, стал одним из первых жилых комплексов и в стране, и в Нижегородской области, в отношении которого было принято решение о восстановлении прав дольщиков с помощью механизмов Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Первые четыре дома были сданы осенью 2019 года. Права всех 1,8 тыс. дольщиков планируется восстановить в течение трех лет с момента принятия решения о завершении строительства.