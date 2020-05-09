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Общество

Виртуальный ЦОД "Ростелекома" внедрен для повышения безопасности российских дорог

14 мая 2020 12:32  [75] Общество

Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

"Ростелеком" как крупнейший российский поставщик IaaS-решений (виртуальные серверы с заданной вычислительной мощностью, операционной системой и доступом к сети) предоставил услугу "Виртуальный ЦОД" компании "Автодория" — отечественному разработчику и интегратору интеллектуальных транспортных систем в области безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Ростелеком".

"Вычислительные мощности оператора будут использоваться для обработки данных, поступающих с комплексов фотовидеофиксации скоростного режима. Высокая производительность и надежность облачной инфраструктуры "Ростелекома" позволит нам контролировать ситуацию на дорогах в 21 регионе страны. Проект внедрения интеллектуальных транспортных систем активно развивается и охватывает всё больше регионов, поэтому при выборе поставщика услуг мы, прежде всего, ориентировались на возможность быстрого масштабирования виртуальных ресурсов", — сказал генеральный директор ООО "Автодория" Алексей Колотушкин.

"Мы рады, что с помощью наших информационных ресурсов будет обеспечиваться безопасность на дорогах страны. Высоконадежные центры обработки данных "Ростелекома" способны не только обрабатывать огромный массив данных, но и выдавать информацию в реальном времени благодаря сверхскоростным каналам передачи данных. Ключевое преимущество виртуального центра обработки данных — быстрая масштабируемость облачной инфраструктуры. Компания "Автодория" по мере развития проекта сможет разворачивать дополнительные вычислительные мощности в режиме онлайн", — отметил директор департамента облачных сервисов и центров обработки данных "Ростелекома" Александр Обухов.

"Виртуальный ЦОД" компании "Ростелеком" отличают высокие потребительские свойства: гибкие индивидуальные конфигурации виртуальных машин, возможность менять количество серверов и выбирать операционные системы, подчеркнули в пресс-службе "Ростелекома".

Услуга идеально подходит для размещения информационных систем, офисных приложений и сайтов. Высокий уровень безопасности и надежности облачной инфраструктуры подтверждается сертификатами ФСБ, ФСТЭК, PCI DSS и аттестатом облачной платформы.

"Ростелеком" продолжает активно наращивать мощности дата-центров. Так, в 2019 году компания почти вдвое увеличила количество виртуальных машин — до 10 тысяч единиц.

Ранее сообщалось, что "Ростелеком" лидирует по количеству установленных и обслуживаемых IP-камер для юрлиц.

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