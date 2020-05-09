Ранее бронирование билетов вновь доступно в РЖД Общество

Пассажиры РЖД вновь смогут купить билеты за 90 суток до отправления. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" 14 мая 2020 года.

Изменения затрагивают более 50 пар поездов, в том числе "Сапсанов", а также двухэтажных и фирменных поездов, курсирующих между Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Ростовом-на-Дону, Самарой, Саранском, Нижним Новгородом и другими крупными городами.

Почти половина поездов, на которые приобрести билеты можно за 90 суток до отправления, курсируют в сообщении с курортами Северного Кавказа и Черноморского побережья России. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в регионах список таких поездов может быть расширен.

Подробности на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра 8 (800) 775-00-00.



Напомним, РЖД приостановили курсирование "Сапсанов" на маршруте Санкт-Петербург - Нижний Новгород до конца мая. Также отменены "Стрижи" сообщением Москва – Нижний Новгород, и "Ласточки" и "Сапсаны" на маршруте Нижний Новгород – Москва.