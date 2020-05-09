Холодную воду отключат в 24 нижегородских домах 15 мая 2020 года. В пресс-службе АО "Нижегородский водоканал" уточнили, что это связано с аварийными работами по замене запорной арматуры трубопровода на улице Культуры в Сормовском районе.
Предварительное время отключения с 10 до 22 часов.
Нижегородский водоканал рекомендует на период отключения сделать запасы холодной воды. Также будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, которые будут передвигаться в соответствии с заявками, полученными от жителей. Заявку можно оставить по телефону: 8 (831) 246-99-99.
Список жилых домов, где будет ограничено водоснабжение:
ул. Культуры, 99, 101, 102, 104
ул. Никиты Рыбакова, 3, 4, 5
ул. Новосоветская, 1, 2, 3, 4, 7
ул. Свирская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10.
Нежилые здания, попадающие под отключение: ул. Культуры 100, 101А, 103, 103А.
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