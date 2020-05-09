Холодную воду отключат в 24 нижегородских домах 15 мая Общество

Холодную воду отключат в 24 нижегородских домах 15 мая 2020 года. В пресс-службе АО "Нижегородский водоканал" уточнили, что это связано с аварийными работами по замене запорной арматуры трубопровода на улице Культуры в Сормовском районе.

Предварительное время отключения с 10 до 22 часов.



Нижегородский водоканал рекомендует на период отключения сделать запасы холодной воды. Также будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, которые будут передвигаться в соответствии с заявками, полученными от жителей. Заявку можно оставить по телефону: 8 (831) 246-99-99.



Список жилых домов, где будет ограничено водоснабжение:

ул. Культуры, 99, 101, 102, 104

ул. Никиты Рыбакова, 3, 4, 5

ул. Новосоветская, 1, 2, 3, 4, 7

ул. Свирская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10.

Нежилые здания, попадающие под отключение: ул. Культуры 100, 101А, 103, 103А.