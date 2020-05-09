Княгининский район остается единственным в Нижегородской области без коронавируса Общество

Фото: с сайта wikipedia.org

По данным на 14 мая 2020 года, подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией по-прежнему зарегистрированы в 51 районе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На данный момент известно, что заболели 5 596 человек, из них выздоровели и выписаны 1 112 человек, умерли 37 человек. Ранее было 35.



От общего количества 2 725 человек живут в Нижнем Новгороде, также в числе заболевших 498 жителей Павловского района, 391 жителя Дивеевского района, 215 человек Кулебакского района, 170 – Богородского района, 154 - Починковского района, 144 заболевших живут в Дзержинске.

Ни одного подтвержденного случая заболевания вот уже три дня не зафиксировано только в одном Княгининском районе.

"Количество выявленных заражений – результат огромного объема тестирований, которые мы проводим практически в круглосуточном режиме. Нижегородская область по абсолютному количеству исследований в сутки входит в топ-5 среди регионов России. Алгоритм четко отработан: в каждом случае после подтверждения у человека коронавируса мы создаем все условия для его быстрой локализации, изолируем таких пациентов, определяем круг лиц, с которыми заболевший контактировал в последнее время", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.



Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 14 мая):



Ардатовский – 111 подтвержденных случаев

Арзамас – 75 подтвержденных случаев

Арзамасский – 15 подтвержденных случаев

Балахнинский – 26 подтвержденных случаев

Богородский – 170 подтвержденных случаев

Большеболдинский район – 12 подтвержденных случаев

Большемурашкинский – 1 подтвержденный случай

Борский – 113 подтвержденных случаев

Бутурлинский – 13 подтвержденных случаев

Вадский – 1 подтвержденный случай

Варнавинский район – 1 подтвержденный случай

Вачский – 32 подтвержденных случая

Ветлужский – 2 подтвержденных случая

Вознесенский – 5 подтвержденных случаев

Володарский – 32 подтвержденных случая

Воротынский – 4 подтвержденных случая

Воскресенский – 2 подтвержденных случая

Выксунский – 64 подтвержденных случая

Гагинский – 10 подтвержденных случаев

Городецкий – 58 подтвержденных случаев

Дальнеконстантиновский – 30 подтвержденных случаев

Дзержинск – 144 подтвержденных случая

Дивеевский – 391 подтвержденный случай

Ковернинский – 1 подтвержденный случай

Краснобаковский – 6 подтвержденных случаев

Краснооктябрьский – 71 подтвержденный случай

Кстовский – 132 подтвержденных случая

Кулебакский – 215 подтвержденных случаев

Лукояновский – 30 подтвержденных случаев

Лысковский – 13 подтвержденных случаев

Навашинский – 63 подтвержденных случая

Павловский – 498 подтвержденных случаев

Первомайский – 8 подтвержденных случаев

Перевозский – 4 подтвержденных случая

Пильнинский – 16 подтвержденных случаев

Починковский – 154 подтвержденных случая

Семеновский – 61 подтвержденный случай

Сергачский – 69 подтвержденных случаев

Сеченовский – 11 подтвержденных случаев

Сокольский – 6 подтвержденных случаев

Сосновский – 29 подтвержденных случаев

Спасский – 15 подтвержденных случаев

Тонкинский – 4 подтвержденных случая

Тоншаевский – 6 подтвержденных случаев

Уренский – 16 подтвержденных случаев

Чкаловский – 12 подтвержденных случаев

Шарангский – 9 подтвержденных случаев

Шатковский – 25 подтвержденных случаев

Шахунский – 42 подтвержденных случая

Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее

Нижний Новгород – 2 725 подтвержденных случаев



В районах Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 458 подтвержденных случаев

Канавинский – 472 подтвержденных случая

Ленинский – 478 подтвержденных случаев

Московский – 214 подтвержденных случаев

Нижегородский – 373 подтвержденных случая

Приокский – 220 подтвержденных случаев

Советский – 246 подтвержденных случаев

Сормовский – 264 подтвержденных случая.