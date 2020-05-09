Княгининский район остается единственным в Нижегородской области без коронавируса

Фото:
По данным на 14 мая 2020 года, подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией по-прежнему зарегистрированы в 51 районе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
На данный момент известно, что заболели 5 596 человек, из них выздоровели и выписаны 1 112 человек, умерли 37 человек. Ранее было 35.
От общего количества 2 725 человек живут в Нижнем Новгороде, также в числе заболевших 498 жителей Павловского района, 391 жителя Дивеевского района, 215 человек Кулебакского района, 170 – Богородского района, 154 - Починковского района, 144 заболевших живут в Дзержинске.
Ни одного подтвержденного случая заболевания вот уже три дня не зафиксировано только в одном Княгининском районе.
"Количество выявленных заражений – результат огромного объема тестирований, которые мы проводим практически в круглосуточном режиме. Нижегородская область по абсолютному количеству исследований в сутки входит в топ-5 среди регионов России. Алгоритм четко отработан: в каждом случае после подтверждения у человека коронавируса мы создаем все условия для его быстрой локализации, изолируем таких пациентов, определяем круг лиц, с которыми заболевший контактировал в последнее время", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 14 мая):
Ардатовский – 111 подтвержденных случаев
Арзамас – 75 подтвержденных случаев
Арзамасский – 15 подтвержденных случаев
Балахнинский – 26 подтвержденных случаев
Богородский – 170 подтвержденных случаев
Большеболдинский район – 12 подтвержденных случаев
Большемурашкинский – 1 подтвержденный случай
Борский – 113 подтвержденных случаев
Бутурлинский – 13 подтвержденных случаев
Вадский – 1 подтвержденный случай
Варнавинский район – 1 подтвержденный случай
Вачский – 32 подтвержденных случая
Ветлужский – 2 подтвержденных случая
Вознесенский – 5 подтвержденных случаев
Володарский – 32 подтвержденных случая
Воротынский – 4 подтвержденных случая
Воскресенский – 2 подтвержденных случая
Выксунский – 64 подтвержденных случая
Гагинский – 10 подтвержденных случаев
Городецкий – 58 подтвержденных случаев
Дальнеконстантиновский – 30 подтвержденных случаев
Дзержинск – 144 подтвержденных случая
Дивеевский – 391 подтвержденный случай
Ковернинский – 1 подтвержденный случай
Краснобаковский – 6 подтвержденных случаев
Краснооктябрьский – 71 подтвержденный случай
Кстовский – 132 подтвержденных случая
Кулебакский – 215 подтвержденных случаев
Лукояновский – 30 подтвержденных случаев
Лысковский – 13 подтвержденных случаев
Навашинский – 63 подтвержденных случая
Павловский – 498 подтвержденных случаев
Первомайский – 8 подтвержденных случаев
Перевозский – 4 подтвержденных случая
Пильнинский – 16 подтвержденных случаев
Починковский – 154 подтвержденных случая
Семеновский – 61 подтвержденный случай
Сергачский – 69 подтвержденных случаев
Сеченовский – 11 подтвержденных случаев
Сокольский – 6 подтвержденных случаев
Сосновский – 29 подтвержденных случаев
Спасский – 15 подтвержденных случаев
Тонкинский – 4 подтвержденных случая
Тоншаевский – 6 подтвержденных случаев
Уренский – 16 подтвержденных случаев
Чкаловский – 12 подтвержденных случаев
Шарангский – 9 подтвержденных случаев
Шатковский – 25 подтвержденных случаев
Шахунский – 42 подтвержденных случая
Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
Нижний Новгород – 2 725 подтвержденных случаев
В районах Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 458 подтвержденных случаев
Канавинский – 472 подтвержденных случая
Ленинский – 478 подтвержденных случаев
Московский – 214 подтвержденных случаев
Нижегородский – 373 подтвержденных случая
Приокский – 220 подтвержденных случаев
Советский – 246 подтвержденных случаев
Сормовский – 264 подтвержденных случая.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+