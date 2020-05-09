Климатологи предупреждают о предстоящих разрушительных стихийных бедствиях летом 2020 года Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Климатологи и профильные ведомства дают неутешительный прогноз на текущий год и предупреждают россиян о предстоящих разрушительных стихийных бедствиях.

В межрегиональной экологической общественной организации "Движение ЭКА" напоминают, что еще в мае 2020 года старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев заявил, что этим летом в России участятся природные катаклизмы.

Специалист считает, что на российские регионы могут обрушиться смерчи, ураганы, сильные ливни. Он также не исключает риск засухи в некоторых районах страны.

По мнению Киселева, природные катаклизмы могут затронуть все регионы. Эксперт предполагает, что лето в России будет теплым и резкий рост температуры на Крайнем Севере может привести к деградации вечной мерзлоты.

Коллеги-климатологи разделяют беспокойство относительно изменения состояния ледников и промёрзших слоёв грунта.

"Пока сложно предсказать, что именно может высвободиться из ледяных оков и с чем человечеству придётся столкнуться в связи с такими событиями. Уже известно, что опасность могут представлять высокотоксичные промышленные отходы, несколько десятилетий назад захороненные в этих широтах, а также эпидемиологически опасные биологические отходы, содержащие активные штаммы вирусов и бактерий, законсервированные в свое время после лабораторных исследований в северных широтах России", - читают в "Движение ЭКА".

Аналогичный прогноз даёт и Минприроды России. В конце апреля глава ведомства Дмитрий Кобылкин предупредил президента Владимира Путина об аномально жарком лете 2020. По словам министра, о приближении аномальной погоды свидетельствуют как прогнозы Росгидромета, так и исследования иностранных гидрометеорологических станций. Это предполагает обострение ситуации с лесными пожарами и возможными катастрофическими их последствиями.

Кроме того, в Национальном управлении по исследованиям океана и атмосферы опубликовали прогноз, согласно которому нынешний год станет одним из самых теплых в истории. Это означает, что с большой вероятностью, погодные изменения коснутся многих россиян.

Напомним, что в Нижегородской области особый противопожарный режим введен в начале апреля. Таким образом, установлен запрет на:

- применение открытого огня на землях сельскохозяйственного назначения;

- разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях;

- выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям;

- посещение гражданами лесов при наступлении IV-V классов пожарной опасности;

- проведение иных пожароопасных работ.

Также введен запрет на использование сооружений для приготовления блюд на углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения.