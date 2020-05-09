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Происшествия

"Пьяная вакханалия на дорогах", - УГИБДД отмечает рост числа ДТП с участием нетрезвых водителей

14 мая 2020 13:34  [33] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Каждое второе ДТП в Нижегородской области 13 мая произошло при участии пьяных водителей. Об этом сообщили отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

"Сотрудники ГИБДД выявили, что в трех из шести автоаварий, произошедших за один день 13 мая, за рулем автомобилей находились водители в состоянии опьянения", - сообщили в ведомстве.

В целом с начала мая в Нижегородской области уже произошло 18 автоаварий по вине пьяных водителей. В ДТП погибло два человека погибли и 25 получили травмы, и эти цифры постоянно растут. Сотрудники ГИБДД задержали 490 нетрезвых водителей.

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Теги:
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