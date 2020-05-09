Суд рассмотрит дело о хищении 45 млн рублей у оборонного предприятия Дзержинска Происшествия

Фото: администрация Дзержинска

Суд рассмотрит дело о хищении 45 млн рублей у оборонного предприятия Дзержинска. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.



По версии следствия, в конце 2016 года гендиректор общества с ограниченной ответственностью (ООО), заведомо зная о готовности предприятия оборонно-промышленного комплекса (АО) приобрести оборудование в рамках реализации федеральной целевой программы, заключил с АО договор на поставку 4 гидропрессов.

Согласно условиям заключённого договора, АО перечислило на расчётный счёт ООО авансовый платёж в размере 30 млн 120 тысяч рублей, в свою очередь ООО перечислило указанные денежные средства на расчётный счёт ЗАО - изготовителя оборудования.

Через некоторое время, действуя умышленно, из корыстных побуждений гендиректор ООО направил ЗАО письмо о якобы ошибочном перечислении денежных средств, в результате чего ЗАО вернуло на расчётный счёт ООО ранее поступившие 30 млн 120 тысяч рублей.

Далее гендиректор ООО направил в АО письмо об исполнении обязательств по оплате производства оборудования, скрыв сведения об отмене платежа и возврате денежных средств.

После согласования технической документации АО находясь под влиянием обмана гендиректора ООО, полагая, что производство гидропрессов осуществляется, перечислило на расчётный счёт ООО ещё 15 млн 60 тысяч рублей.

Все перечисленные денежные средства гендиректор ООО М. использовал по личному усмотрению.

При этом оборудование по договору поставки АО не поставлено, контракт расторгнут по решению суда.

Всего гендиректор ООО М., используя своё служебное положение, путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие АО, в размере 45 млн 180 тысяч рублей.

В отношении М. возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Уголовное дело с обвинительным заключением поступило в Дзержинский городской суд.