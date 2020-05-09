Кстовские тепловые сети реконструировали трубопровод отопления по бульвару Мира

Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" провели замену участка трубопровода отопления протяженностью 202 метра в двухтрубном исчислении от тепловой камеры ТК-1 до поворота у дома №5 по бульвару Мира.
Проект реализован в рамках концессии по управлению "Т Плюс" объектами теплоснабжения Кстова и Кстовского района, его стоимость составила 18,2 млн рублей без НДС.
Работы стартовали в феврале текущего года. Для перекладки использовались современные предварительно изолированные трубы с системой оперативно-диспетчерского контроля, позволяющей оперативно получать информацию о наличии нарушений на трассе и, соответственно, в кратчайшие сроки устранять возможные повреждения. Подача тепла потребителям на период проведения работ была организована в обход реконструируемого участка.
"Замена выработавшего срок эксплуатации трубопровода обеспечит надежное теплоснабжение потребителей в последующие отопительные сезоны", – отметил технический директор – главный инженер КТС Александр Тихонов.
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