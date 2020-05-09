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Происшествия

Полицейские вернули Евангелие храму в Кстове

14 мая 2020 15:04  [36] Происшествия

Полицейские вернули Евангелие храму в Кстове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 14 мая 2020 года.

В дежурную часть в начале февраля поступило сообщение о том, что неизвестный похитил книгу "Евангелие" их храма. Данное преступление вызвало общественный резонанс среди верующих кстовчан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража).

Позднее задержали ранее не судимого мужчину 1981 года рождения, уроженца Тверской области, теперь он под подпиской о невыезде.

В знак благодарности за проделанную оперативно-розыскную работу благочинный округа протоиерей Алексий (Ёлкин) приехал в отдел МВД России по Кстовскому району, чтобы выразить свою признательность каждому сотруднику полиции, участвовавшему в задержании преступника, вручить памятную книгу и именное благодарственное письмо.

Ранее сообщалось, что задержаны похитители старинных икон из нижегородского храма.

Отметим, с 11 по 31 мая во всех храмах и монастырях Нижегородской епархии богослужения будут совершаться при участии только клира, а также сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо.

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