Комитет ЗС НО готовит меры поддержки транспортных предприятий Общество

Комитет Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству подготовил предложения о дополнительных мерах поддержки транспортных предприятий. Они направлены на снижение негативных последствий для данных организаций в период введения ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, отметили в пресс-службе регионального парламента.



Что предлагается?

В частности, профильным комитетом планируется рекомендовать правительству Нижегородской области рассмотреть вопрос о предоставлении юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, ряда субсидий.

Так, планируется направить финансовую помощь на компенсацию части затрат, возникших в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года, связанных с закупкой горюче-смазочных материалов, с учетом предоставления наибольшего объема средств субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки льготных категорий граждан.

Кроме того, профильный комитет предлагает с помощью субсидий возместить часть затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) транспортных средств, используемых для оказания указанных услуг, в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года, при условии отсутствия просроченной задолженности по уплате лизинговых платежей.

Также планируется предложить направить финансовую помощь на возмещение части затрат на уплату кредита (займа) и процентов по кредиту (займу), полученному после 31 марта 2020 года, для выплаты заработной платы сотрудникам за период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.

Также на комитете будут рассматриваться изменения областного бюджета, в соответствии с которыми предусмотрены средства на увеличение расходов дорожного фонда в сумме около 709 млн рублей, которые, в том числе планируется направить на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Заседание состоится в режиме видеоконференцсвязи.