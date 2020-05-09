Последние новости рубрики Общество
14 мая 2020 16:33  [36] Нижегородская администрация утвердила порядок получения субсидии на дезинфекцию
14 мая 2020 16:12  [64] Банк "Открытие" в Нижнем Новгороде одобрил первые ипотечные кредиты в рамках программы "Господдержка 2020"
14 мая 2020 16:05  [87] Движение транспорта по Верхневолжской набережной будет ограничено с 15 мая
14 мая 2020 15:54  [346] Самые маленькие обезьянки в мире родились в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
14 мая 2020 15:35  [82] Реконструкция Заревской дороги в Дзержинске: ведутся работы по устройству ливневки
14 мая 2020 15:14  [92] Комитет ЗС НО готовит меры поддержки транспортных предприятий
14 мая 2020 14:27  [170] Призыв в армию в Нижегородской области возобновится с 20 мая
14 мая 2020 14:05  [109] Кстовские тепловые сети реконструировали трубопровод отопления по бульвару Мира
14 мая 2020 13:37  [155] Госдума приняла законопроект "Единой России" по садоводческим товариществам
14 мая 2020 13:32  [108] Нижегородские юнги победили во всероссийской онлайн олимпиаде "Солнечная регата"
Общество

Комитет ЗС НО готовит меры поддержки транспортных предприятий

14 мая 2020 15:14  [92] Общество

Комитет Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству подготовил предложения о дополнительных мерах поддержки транспортных предприятий. Они направлены на снижение негативных последствий для данных организаций в период введения ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, отметили в пресс-службе регионального парламента.

Что предлагается?

В частности, профильным комитетом планируется рекомендовать правительству Нижегородской области рассмотреть вопрос о предоставлении юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, ряда субсидий.

Так, планируется направить финансовую помощь на компенсацию части затрат, возникших в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года, связанных с закупкой горюче-смазочных материалов, с учетом предоставления наибольшего объема средств субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки льготных категорий граждан.

Кроме того, профильный комитет предлагает с помощью субсидий возместить часть затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) транспортных средств, используемых для оказания указанных услуг, в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года, при условии отсутствия просроченной задолженности по уплате лизинговых платежей.

Также планируется предложить направить финансовую помощь на возмещение части затрат на уплату кредита (займа) и процентов по кредиту (займу), полученному после 31 марта 2020 года, для выплаты заработной платы сотрудникам за период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.

Также на комитете будут рассматриваться изменения областного бюджета, в соответствии с которыми предусмотрены средства на увеличение расходов дорожного фонда в сумме около 709 млн рублей, которые, в том числе планируется направить на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Заседание состоится в режиме видеоконференцсвязи.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph