Движение транспорта по Верхневолжской набережной будет ограничено с 15 мая Общество

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Движение транспорта по Верхневолжской набережной будет ограничено с 15 мая 2020 года. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

С 15 мая до 10 июля будут проводиться ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях, на участке от дома №19 до дома №21 корп. 2.

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Нижегородцам запретили парковаться на Нижневолжской набережной и набережной Гребного канала якобы в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.