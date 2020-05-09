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Бизнес

ПСБ открыл первые удаленные счета для выплаты кредитов под 0%

14 мая 2020 16:06  [70] Бизнес

Промсвязьбанк открыл первые удаленные счета для кредитов под 0% на выплату зарплат. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе пояснили, что теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели могут дистанционно открыть счет без личной идентификации в отделении банка во время режима самоизоляции. Процедура занимает не более десяти минут.

"ПСБ располагает всеми техническими возможностями для удаленной идентификации клиента. Сейчас, когда нужно соблюдать все правила самоизоляции и свести к минимуму посещение общественных мест, это как никогда актуально", - сказал старший вице-президент, руководитель дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.

Для открытия удаленного счета, нужно оставить заявку на сайте банка, после этого менеджер банка свяжется с клиентом по видео связи для дальнейшего подтверждения личности. Клиенту останется только подписать документы в интернет-банке с помощью электронной подписи. После снятия ограничительных мер к клиенту приедет менеджер кредитного учреждения для личной идентификации.

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