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Общество

Банк "Открытие" в Нижнем Новгороде одобрил первые ипотечные кредиты в рамках программы "Господдержка 2020"

14 мая 2020 16:12  [67] Общество

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

В регионе банк "Открытие" одобрил первые восемь ипотечных кредитов по льготной ставке 6,25% на общую сумму 18 млн рублей. Средняя сумма кредита на данный момент составляет более 2 млн рублей. В приоритете у клиентов однокомнатные квартиры в новостройках, уточнили в пресс-службе банка.

Программа предусматривает покупку квартиры в новостройке непосредственно у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей для регионов России. Срок кредитования – до 30 лет, размер первоначального взноса – от 20% от стоимости жилья.

"Мы позитивно оцениваем перспективы данной программы, она только началась, но уже наблюдается стабильный интерес со стороны клиентов, несмотря на сложную экономическую обстановку. Для тех, кто в любом случае в этом году запланировал большую покупку – это уникальный шанс купить недвижимость по рекордно низкой ставке. Новостройки традиционно пользуются спросом и объем ипотек на них занимает почти половину от общей доле оформленных сделок", - отметил управляющий Приволжским филиалом банка "Открытие" Владимир Рогозин.

Кроме того, банк начал прием заявок по программе "Семейная ипотека", которая позволяет семьям с детьми приобрести жилье по ставке 4,7%. Разницу между ставкой 4,7% и ставкой банка субсидирует государство. Получить кредит на льготных условиях могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок.

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