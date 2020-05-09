Нижегородская администрация утвердила порядок получения субсидии на дезинфекцию. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.
Речь идет об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города на возмещение затрат организаций, осуществляющих управление и обслуживание многоквартирного жилого фонда, на приобретение дезинфицирующих средств.
Для того, чтобы получить субсидию, необходимо предоставить определённые документы в департамент жилья города:
- копии учредительных документов заявителя – юридического лица, а для индивидуальных предпринимателей – копии свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- копии выписки из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за два месяца до даты подачи заявки;
- согласие получателя субсидии на осуществление обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий департаментом жилья, контрольно-ревизионным управлением администрации города Нижнего Новгорода, контрольно-счетной палатой города Нижнего Новгорода;
- копии лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом, в случае выбора способа управления посредством управляющей организацией, в случае если получателем субсидии является управляющая организация;
- реестра договоров управления многоквартирным домом на дату обращения, в случае если получателем субсидии является управляющая организация;
- перечень многоквартирных домов, находящихся на обслуживании, в случае выбора собственниками непосредственного способа управления на дату обращения;
- заявки на возмещение затрат организаций, осуществляющих управление и обслуживание многоквартирного жилого фонда, на приобретение дезинфицирующих средств по форме № 1 приложения к порядку.
- расчета суммы субсидии по форме № 2 приложения к порядку с приложением копий документов, подтверждающих приобретение дезинфицирующих средств: товарной накладной или товарного чека вместе с кассовым чеком.
Субсидия предоставляется ежемесячно.
Департамент жилья в срок не более 5 рабочих дней с момента поступления документов рассматривает их и принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
Адрес департамента жилья: 603005 Нижний Новгород, ул. Пискунова, 47, телефон: +7 (831) 439-04-45, е-mail: depgil@admgor.nnov.ru
Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета департамента жилья на счет получателя субсидии не позднее 30 рабочих дней, следующих за днем заключения соглашения о предоставлении субсидии.
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