"Жилищный вопрос" запустил информационный портал Бизнес

Газета "Жилищный вопрос" запустила информационный портал. Об этом сообщает редакция газеты.

"Жилищный вопрос" не просто информирует о событиях в городе, стране и мире, но и дает ответы на такие вопросы, как о сроках подачи отопления, влияниях новых законов, а также о том, куда вложить деньги.

На сайте также есть специальный раздел "Социальные проекты", где рассказывается об акциях для пожилых граждан, детей, многодетных семей.

Кроме того, здесь можно познакомиться с новостями о работе "Университета старшего поколения": о лекциях и культурных событиях, курсах, спорте и других акциях для поколения "серебряного возраста".