ЗАО "СМУ-77" отреставрирует Нижегородский художественный музей за 145,8 млн рублей

ЗАО "СМУ-77" отреставрирует здание Нижегородского государственного художественного музея (Кремль, корп.3) за 145,8 млн рублей. Как сообщается на сайте госзакупок, ранее на эту закупку была подана только одна заявка - от "СМУ-77". Закупка признана несостоявшейся. Контракт планируется заключить со "СМУ-77" как единственным участником конкурса.
Речь идет о работах по реставрации (приспособлению под современное использование) музея - ОКН "Дом Губернатора".
Основные ремонтно-реставрационные работы:
- на фасадах
- Отбивка штукатурки
- Зачистка поверхности стен от краски, обеспыливание поверхности
- Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей
- Зачистка поверхности цоколя от загрязнений
- Реставрация и воссоздание штукатурных фасадов по кирпичным поверхностям
- Реставрация штукатурных прямолинейных тяг, лепного декора фасадов
- Окраска штукатурных фасадов
- Окраска штукатурных прямолинейных тяг, лепного декора фасадов
- Демонтаж плитки цоколя
- Облицовка цоколя плитами из керамогранита
- Замена плит крыльца из керамогранита
- Демонтаж металлических решеток окон
- Демонтаж окон
- Монтаж окон индивидуального изготовления
- Замена металлических отливов окон
- Монтаж оконных решеток индивидуального изготовления
- в интерьерах
- Демонтаж облицовочных панелей с поверхности стен
- Зачистка поверхности стен от обоев и краски
- Зачистка поверхности лестниц от загрязнений и краски
- Отбивка керам. плитки стен до кирпичной кладки
- Зачистка поверхности потолка от обоев и краски
- Демонтаж сайдинга с поверхности потолка
- Разборка подвесного потолка типа Армстронг
- Зачистка поверхности декора потолка и поверхности предмета охраны от краски
- Демонтаж плитки пола, керамогранита, линолеума, паркета
- Демонтаж деревянного настила
- Демонтаж керамической калошницы
- Демонтаж плинтуса
- Демонтаж деревянных дверей
- Реставрация штукатурных поверхностей стен и потолка.
- Реставрация штукатурного слоя прямолинейных тяг стен, лепного декора
- Окраска поверхностей стен и потолка
- Окраска поверхностей прямолинейных тяг стен, лепного декора
- Реставрация исторического паркета
- Замена существующего покрытия пола на паркет
- Укладка керамогранита и керамической плитки
- Монтаж подвесного потолка типа Армстронг
- Монтаж перегородок из ГВЛ в 2 слоя по металлическому каркасу с заполнение мин. плитой
- Монтаж деревянных дверей индивидуального изготовления
- Реставрация существующих печей отделанных глазурованной плиткой
- Реставрация лестниц с установкой лестничного ограждения
- на крыше
- Частичная замена элементов стропильных конструкций и мауэрлата;
- Замена кровельного покрытия;
- Замена обрешетки;
- Замена гидроизоляции в местах замены мауэрлата;
- Обработка вновь устанавливаемых деревянных конструкции антисептиком и антипиреном;
- Монтаж кирпичной кладки в местах опирания мауэрлата на стену;
- Установка ограждения и снегозадержателей на кровле;
- Усиление узлов стропильной системы;
- Установка системы настенных желобов.
- Устройство продухов
- Монтаж колпаков дымоходов
- Монтаж водосточных труб с воронками.
Также предполагается устройство системы отопления и другие работы.
Сроки выполнения работ - с даты заключения контракта до 20 декабря 2020 года.
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