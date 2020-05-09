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Культура и отдых

ЗАО "СМУ-77" отреставрирует Нижегородский художественный музей за 145,8 млн рублей

14 мая 2020 17:26  [88] Культура и отдых

ЗАО "СМУ-77" отреставрирует здание Нижегородского государственного художественного музея (Кремль, корп.3) за 145,8 млн рублей. Как сообщается на сайте госзакупок, ранее на эту закупку была подана только одна заявка - от "СМУ-77". Закупка признана несостоявшейся. Контракт планируется заключить со "СМУ-77" как единственным участником конкурса.

Речь идет о работах по реставрации (приспособлению под современное использование) музея - ОКН "Дом Губернатора".

Основные ремонтно-реставрационные работы:

- на фасадах

  • Отбивка штукатурки
  • Зачистка поверхности стен от краски, обеспыливание поверхности
  • Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей
  • Зачистка поверхности цоколя от загрязнений
  • Реставрация и воссоздание штукатурных фасадов по кирпичным поверхностям
  • Реставрация штукатурных прямолинейных тяг, лепного декора фасадов
  • Окраска штукатурных фасадов
  • Окраска штукатурных прямолинейных тяг, лепного декора фасадов
  • Демонтаж плитки цоколя
  • Облицовка цоколя плитами из керамогранита
  • Замена плит крыльца из керамогранита
  • Демонтаж металлических решеток окон
  • Демонтаж окон
  • Монтаж окон индивидуального изготовления
  • Замена металлических отливов окон
  • Монтаж оконных решеток индивидуального изготовления

- в интерьерах 

  • Демонтаж облицовочных панелей с поверхности стен
  • Зачистка поверхности стен от обоев и краски
  • Зачистка поверхности лестниц от загрязнений и краски
  • Отбивка керам. плитки стен до кирпичной кладки
  • Зачистка поверхности потолка от обоев и краски
  • Демонтаж сайдинга с поверхности потолка
  • Разборка подвесного потолка типа Армстронг
  • Зачистка поверхности декора потолка и поверхности предмета охраны от краски
  • Демонтаж плитки пола, керамогранита, линолеума, паркета
  • Демонтаж деревянного настила
  • Демонтаж керамической калошницы
  • Демонтаж плинтуса
  • Демонтаж деревянных дверей
  • Реставрация штукатурных поверхностей стен и потолка.
  • Реставрация штукатурного слоя прямолинейных тяг стен, лепного декора
  • Окраска поверхностей стен и потолка
  • Окраска поверхностей прямолинейных тяг стен, лепного декора
  • Реставрация исторического паркета
  • Замена существующего покрытия пола на паркет
  • Укладка керамогранита и керамической плитки
  • Монтаж подвесного потолка типа Армстронг
  • Монтаж перегородок из ГВЛ в 2 слоя по металлическому каркасу с заполнение мин. плитой
  • Монтаж деревянных дверей индивидуального изготовления
  • Реставрация существующих печей отделанных глазурованной плиткой
  • Реставрация лестниц с установкой лестничного ограждения

- на крыше 

  • Частичная замена элементов стропильных конструкций и мауэрлата;
  • Замена кровельного покрытия;
  • Замена обрешетки;
  • Замена гидроизоляции в местах замены мауэрлата;
  • Обработка вновь устанавливаемых деревянных конструкции антисептиком и антипиреном;
  • Монтаж кирпичной кладки в местах опирания мауэрлата на стену;
  • Установка ограждения и снегозадержателей на кровле;
  • Усиление узлов стропильной системы;
  • Установка системы настенных желобов.
  • Устройство продухов
  • Монтаж колпаков дымоходов
  • Монтаж водосточных труб с воронками.

Также предполагается устройство системы отопления и другие работы.

Сроки выполнения работ - с даты заключения контракта до 20 декабря 2020 года.

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