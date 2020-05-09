ЗАО "СМУ-77" отреставрирует Нижегородский художественный музей за 145,8 млн рублей Культура и отдых

ЗАО "СМУ-77" отреставрирует здание Нижегородского государственного художественного музея (Кремль, корп.3) за 145,8 млн рублей. Как сообщается на сайте госзакупок, ранее на эту закупку была подана только одна заявка - от "СМУ-77". Закупка признана несостоявшейся. Контракт планируется заключить со "СМУ-77" как единственным участником конкурса.

Речь идет о работах по реставрации (приспособлению под современное использование) музея - ОКН "Дом Губернатора".

Основные ремонтно-реставрационные работы:

- на фасадах

Отбивка штукатурки

Зачистка поверхности стен от краски, обеспыливание поверхности

Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей

Зачистка поверхности цоколя от загрязнений

Реставрация и воссоздание штукатурных фасадов по кирпичным поверхностям

Реставрация штукатурных прямолинейных тяг, лепного декора фасадов

Окраска штукатурных фасадов

Окраска штукатурных прямолинейных тяг, лепного декора фасадов

Демонтаж плитки цоколя

Облицовка цоколя плитами из керамогранита

Замена плит крыльца из керамогранита

Демонтаж металлических решеток окон

Демонтаж окон

Монтаж окон индивидуального изготовления

Замена металлических отливов окон

Монтаж оконных решеток индивидуального изготовления

- в интерьерах

Демонтаж облицовочных панелей с поверхности стен

Зачистка поверхности стен от обоев и краски

Зачистка поверхности лестниц от загрязнений и краски

Отбивка керам. плитки стен до кирпичной кладки

Зачистка поверхности потолка от обоев и краски

Демонтаж сайдинга с поверхности потолка

Разборка подвесного потолка типа Армстронг

Зачистка поверхности декора потолка и поверхности предмета охраны от краски

Демонтаж плитки пола, керамогранита, линолеума, паркета

Демонтаж деревянного настила

Демонтаж керамической калошницы

Демонтаж плинтуса

Демонтаж деревянных дверей

Реставрация штукатурных поверхностей стен и потолка.

Реставрация штукатурного слоя прямолинейных тяг стен, лепного декора

Окраска поверхностей стен и потолка

Окраска поверхностей прямолинейных тяг стен, лепного декора

Реставрация исторического паркета

Замена существующего покрытия пола на паркет

Укладка керамогранита и керамической плитки

Монтаж подвесного потолка типа Армстронг

Монтаж перегородок из ГВЛ в 2 слоя по металлическому каркасу с заполнение мин. плитой

Монтаж деревянных дверей индивидуального изготовления

Реставрация существующих печей отделанных глазурованной плиткой

Реставрация лестниц с установкой лестничного ограждения

- на крыше

Частичная замена элементов стропильных конструкций и мауэрлата;

Замена кровельного покрытия;

Замена обрешетки;

Замена гидроизоляции в местах замены мауэрлата;

Обработка вновь устанавливаемых деревянных конструкции антисептиком и антипиреном;

Монтаж кирпичной кладки в местах опирания мауэрлата на стену;

Установка ограждения и снегозадержателей на кровле;

Усиление узлов стропильной системы;

Установка системы настенных желобов.

Устройство продухов

Монтаж колпаков дымоходов

Монтаж водосточных труб с воронками.

Также предполагается устройство системы отопления и другие работы.

Сроки выполнения работ - с даты заключения контракта до 20 декабря 2020 года.