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Политика

"Федеральные меры поддержки помогут ряду предпринимателей преодолеть кризис", - Михаил Евстифеев

14 мая 2020 17:35  [65] Политика

"Меры поддержки предпринимательства, введенные по инициативе президента Владимира Путина, безусловно, помогут части бизнесменов преодолеть кризис, связанный с угрозой распространения коронавируса", - уверен генеральный директор ООО "ЛинСофт", финалист конкурса "Лидеры России" Михаил Евстифеев.

"Сейчас необходимо добиться четкости механизма предоставления этих инструментов, сделать этот процесс максимально простым и понятным. Часть предпринимателей благодаря поддержке со стороны государства сможет получить льготы и вернуть своих клиентов. Возможно, именно эти бизнесмены станут в будущем драйвером восстановления и развития российской экономики", - сказал Михаил Евстифеев.

Он подчеркнул, что государство предпринимает колоссальные усилия для оказания помощи бизнесу.

"Ситуация сейчас непростая, она требует воли в принятии быстрых решений. И губернатор Нижегородской области Глеб Никитин максимально открыто и системно ведет работу в этом направлении. Кстати, я убежден: не только глава региона и представители органов государственной власти должны работать над улучшением обстановки, но и каждый гражданин РФ. Ведь улучшение ситуации напрямую зависит от нас всех, от нашей самодисциплины, собранности и готовности отвечать на серьезные вызовы", - подчеркнул Михаил Евстифеев.

Он также добавил, что в регионах необходимо создавать "единые точки входа" для оформления заявок на получение мер государственной поддержки. "Предприниматели не должны предоставлять множество документов, нужно продумать и упрощение процедуры подписания документов, ее проведение в удаленном режиме. Решение о помощи должно приниматься очень быстро, может даже автоматически, так как поддержка нужна именно сейчас, а не через месяц. Вероятно, есть необходимость в формировании единого открытого реестра и агрегированных данных по каждому региону, где предоставляются преференции для бизнеса в нынешних условиях", - сказал Михаил Евстифеев.

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