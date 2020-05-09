Нижний сегодня: главные события дня Общество

Каждый пятый: более тысячи жителей Нижегородской области выздоровели от коронавируса

По состоянию на 14 мая 2020 года, в Нижегородской области подтверждены новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Таким образом, заболели 5 596 человек, из них выздоровели и выписаны 1 112 человек, умерли 37 человек. Ранее было 35.

Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, у двух новых погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Ранее бронирование билетов вновь доступно в РЖД

Пассажиры РЖД вновь смогут купить билеты за 90 суток до отправления.

Изменения затрагивают более 50 пар поездов, в том числе "Сапсанов", а также двухэтажных и фирменных поездов, курсирующих между Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Ростовом-на-Дону, Самарой, Саранском, Нижним Новгородом и другими крупными городами.

Княгининский район остается единственным в Нижегородской области без коронавируса

От общего количества 2 725 человек живут в Нижнем Новгороде, также в числе заболевших 498 жителей Павловского района, 391 жителя Дивеевского района, 215 человек Кулебакского района, 170 – Богородского района, 154 - Починковского района, 144 заболевших живут в Дзержинске.

Ни одного подтвержденного случая заболевания вот уже три дня не зафиксировано только в одном Княгининском районе.

Призыв в армию в Нижегородской области возобновится с 20 мая

Всего более 3 тысяч жителей региона будут призваны в вооруженные силы РФ, в том числе около 800 призывников из Нижнего Новгорода.

Весенний призыв в Нижегородской области проходит с учётом профилактических и ограничительных мер. Отправка молодых людей на военную службу планируется с 20 мая.

Комиссия по землепользованию Нижегородской области одобрила строительство медцентра в районе Мызинского моста

Заявка ООО "БиоТэк" была одобрена, но с рекомендацией обследовать территорию на предмет возможности сохранения выполненного благоустройства.

Инвестор намерен построить диагностический медцентр на пересечении пр. Гагарина и трассы М-7 "Волга".

Нижегородская администрация утвердила порядок получения субсидии на дезинфекцию

Речь идет об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города на возмещение затрат организаций, осуществляющих управление и обслуживание многоквартирного жилого фонда, на приобретение дезинфицирующих средств.

Субсидия предоставляется ежемесячно.