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Общество

"Семья – это опора и защита для каждого из нас", - Глеб Никитин

15 мая 2020 09:00  [62] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Международным днем семьи

"Семья – это опора и защита для каждого из нас. Близкие люди создают друг для друга атмосферу любви и понимания, доверия и душевного тепла. Заложенные в семье с детства любовь, трудолюбие, уважение к старшим являются залогом единства и мощи всей России", - говорится в поздравлении главы региона.

"В каждой семье есть свои устоявшиеся традиции и убеждения, которые передаются из одного поколения в другое: от родителей - к детям, от детей – к внукам и правнукам. Давайте беречь эти ценности!", - советует Глеб Никитин.

"В период самоизоляции нам, к сожалению, нельзя собраться за большим столом всей семьей, но мы можем позвонить своим родителям, бабушкам и дедушкам, рассказать, как они дороги нам, как мы их любим и ценим", - говорит губернатор.

"Пусть в ваших семьях царят благополучие и понимание! Пусть все невзгоды минуют ваших родных и близких! Берегите себя и верьте в лучшее! С праздником!", - завершил поздравление Глеб Никитин.

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