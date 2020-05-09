"Почти 134 тысячи жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус", - Глеб Никитин Общество

Почти 134 тысячи жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Он уточнил, что по данным на 15 мая тестирование прошли 133 963 нижегородца. Средний показатель тестирования вырос за сутки на 3,5% - до 4 182,5 человек на 100 тысяч населения.

"Только за последние сутки тестирование прошли 4562 человека. По данным Роспотребнадзора, на сегодня регион по абсолютному количеству исследований на коронавирус в сутки входит в пятерку лидеров в стране. За неделю охват населения тестированием достиг 145,25 тестов на 100 тысяч человек", - пояснил Глеб Никитин.

Губернатор напомнил, что в настоящее время на территории региона работают 11 лабораторий, имеющих право проводить тестирование на коронавирус. Наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед" и в двух лабораториях в Сарове.