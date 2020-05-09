Правительству предложили ввести новое пособие для покупки масок и перчаток Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Национальный родительский комитет (НРК) направил правительству РФ обращение, где предлагает во время пандемии коронавируса создать специальное пособие для граждан на покупку медицинских масок и перчаток. Об этом пишет телеканал RT.

Председатель НРК Ирина Волынец напомнила, что сейчас граждан многих регионов обязывают носить медицинские средства индивидуальной защиты, однако не у каждого есть на это средства. Между тем, отсутствие маски и перчаток может грозить штрафом.

РНК предлагает выплачивать пособие ежемесячно до окончания пандемии. Его размер должен рассчитываться с учётом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчёта минимум одна маска в день.

В исключительных случаях пособие можно заменить на бесплатную выдачу определённого количества масок и перчаток, необходимых гражданам.

Напомним, что нижегородцам необходимо надевать перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах и аптеках с середины мая.

Ношение масок в общественных местах для нижегородцев стало обязательным с 4 мая. При этом, нижегородцы могут бесплатно получить маски в крупных сетевых магазинах.