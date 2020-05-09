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Общество

Почти 1,3 тысячи нижегородцев пострадали от укусов клещей с начала сезона-2020

15 мая 2020 10:58  [1] Общество
Почти 1,3 тысячи нижегородцев пострадали от укусов клещей с начала сезона-2020

Почти 1,3 тысячи нижегородцев пострадали от укусов клещей с начала сезона-2020

Фото: НИА Нижний Новгород

Почти 1,3 тысячи нижегородцев пострадали от укусов клещей с начала сезона-2020. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В управлении пояснили, что с начала эпидсезона и по данным на 14 мая в Нижегородской области зарегистрировано 1262 обращения в медицинские организации по поводу присасывания клещей, в том числе 572 обращения – за последнюю неделю.

Наибольшее число обращений зарегистрировано в Городецком районе (119), Броском (100), Семеновском (84), Кстовском (69). В Нижнем Новгороде лидируют Приокский (88 обращений), Автозаводский (65) и Ленинский (52) районы.

Чаще всего случаи присасывания клещей регистрировались на территории сел и деревень (39% от общего количества), придомовых территориях (27%) и в лесных массивах (21%).

В настоящее время случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано.

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