Более 1,2 тысячи нижегородцев излечились от коронавируса Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Более 1,2 тысячи человек с подтвержденным коронавирусом выздоровели в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Он уточнил, что по данным на 15 мая от инфекции избавились 1 240 человек. В целом коронавирус подтвержден у 5 903 человек, из которых 3 526 сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.

"В Нижегородской области около 1,5 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, более 4,5 тысячи человек - под наблюдением, 43 человека – в обсерваторах", - сообщил Глеб Никитин.

"Только благодаря четким, грамотным действиям мы сможем обеспечить снижение показателей заболеваемости. Ключевым критерием для снятия ограничения является коэффициент распространения вируса", - сказал губернатор Нижегородской области.

Как сообщал ранее Глеб Никитин, в Нижегородской области продолжает действовать режим повышенной готовности. "Новый Указ президента Владимира Путина устанавливает дифференцированный подход к снятию ограничений на каждой территории. Они описаны в решении Роспотребнадзора. Критерии перехода были озвучены накануне вице-премьером Татьяной Голиковой: это темп роста зараженных, количество свободных коек и охват тестированием. По ее же заявлению, к первому этапу могут перейти всего 11 регионов страны. Нижегородская область не входит в их число, поскольку число зараженных у нас довольно серьезное. Поэтому мы приняли решение сохранить действовавшие ранее ограничения и после 11 мая", - сказал Глеб Никитин.