Нижегородцы продолжают нарушать режим изоляции, несмотря на административные протоколы Общество

Нижегородцы продолжают нарушать режим изоляции, несмотря на протоколы об административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

С 10 апреля по 14 мая в регионе составлен 8 771 протокол за нарушение режима повышенной готовности. Еще с гражданами проводят профилактические беседы, которых состоялось более 82 тысяч. В случае отсутствия необходимых разрешений на выход или выезд из дома нижегородцам разъясняют, что в нынешних условиях особенно важно соблюдать меры безопасности и позаботиться при этом о пожилых, людях с хроническими заболеваниями и пониженным иммунитетом.

В Нижегородской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Постепенное снятие ограничений возможно в течение второй декады мая. После принятия такого решения будут подписаны соответствующие изменения в Указ губернатора "О введении режима повышенной готовности".

"Пока в регионе действуют те же ограничения на выход из дома и передвижение по области, введенные еще до майских праздников. То есть, въезд граждан из других регионов возможен только при наличии разрешительных документов и при условии соблюдения двухнедельной самоизоляции. А сами нижегородцы должны соблюдать правила выхода из дома, получая соответствующий QR-код и жестко следуя всем санитарно-эпидемиологическим требованиям при нахождении в общественных местах", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.