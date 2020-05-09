Последние новости рубрики Общество
15 мая 2020 11:58  [426] Нижегородцы продолжают нарушать режим изоляции, несмотря на административные протоколы
15 мая 2020 11:34  [89] Более 1,2 тысячи нижегородцев излечились от коронавируса
15 мая 2020 11:32  [87] Новые электрички ввели на маршруте "Нижний Новгород - Заволжье"
15 мая 2020 11:31  [111] Всего 5 903: еще 307 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области
15 мая 2020 10:58  [104] Почти 1,3 тысячи нижегородцев пострадали от укусов клещей с начала сезона-2020
15 мая 2020 10:14  [171] Правительству предложили ввести новое пособие для покупки масок и перчаток
15 мая 2020 09:56  [128] "Почти 134 тысячи жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус", - Глеб Никитин
15 мая 2020 09:10  [493] Подготовка коммуникаций для Ледового дворца началась в Нижнем Новгороде
15 мая 2020 09:00  [145] "Семья – это опора и защита для каждого из нас", - Глеб Никитин
14 мая 2020 19:02  [535] Нижний сегодня: главные события дня
Общество

Нижегородцы продолжают нарушать режим изоляции, несмотря на административные протоколы

15 мая 2020 11:58  [426] Общество

Нижегородцы продолжают нарушать режим изоляции, несмотря на протоколы об административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

С 10 апреля по 14 мая в регионе составлен 8 771 протокол за нарушение режима повышенной готовности. Еще с гражданами проводят профилактические беседы, которых состоялось более 82 тысяч. В случае отсутствия необходимых разрешений на выход или выезд из дома нижегородцам разъясняют, что в нынешних условиях особенно важно соблюдать меры безопасности и позаботиться при этом о пожилых, людях с хроническими заболеваниями и пониженным иммунитетом.

В Нижегородской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Постепенное снятие ограничений возможно в течение второй декады мая. После принятия такого решения будут подписаны соответствующие изменения в Указ губернатора "О введении режима повышенной готовности".

"Пока в регионе действуют те же ограничения на выход из дома и передвижение по области, введенные еще до майских праздников. То есть, въезд граждан из других регионов возможен только при наличии разрешительных документов и при условии соблюдения двухнедельной самоизоляции. А сами нижегородцы должны соблюдать правила выхода из дома, получая соответствующий QR-код и жестко следуя всем санитарно-эпидемиологическим требованиям при нахождении в общественных местах", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph