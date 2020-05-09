Осужденный ранил осколками зеркала сотрудника колонии в Семеновском районе, - СК Происшествия

Фото: С сайта регионального СУ СК

Осужденный ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Нижегородской области, расположенной в р.п. Сухобезводное Семеновского района, подозревается в нанесении колото-резанных ранений младшему инспектору. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России.

По версии следствия, 12 мая 2020 года в ходе раздачи еды 30-летний подозреваемый ударил сотрудника колонии предположительно осколками разбившегося зеркала в плечо и руку.

Следует отметить, что осужденный отбывает наказание за убийство.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.