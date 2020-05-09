Wink компании "Ростелеком" представил рейтинг просмотров во время майских праздников Общество

Фото: Ростелеком

Видеосервис Wink компании "Ростелеком" представляет рейтинг просмотров во время майских праздников.

По информации пресс-службы "Ростелекома", просмотр телевидения, кино и сериалов, в том числе на дополнительных экранах, продолжает расти, что помогает людям не чувствовать себя в культурной и информационной изоляции.

В пресс-службе уточняют, что празднование юбилея Победы не могло не отразиться на симпатиях зрителей. В число лидеров вышли фильмы "Солдатик" — киноистория о самом юном солдате Великой Отечественной войны и "Временная связь", снятый по мотивам рассказа Кира Булычева о телефонном звонке, который пронесся не только через расстояние, но и время. По-прежнему сохраняют лидерство отечественные премьеры 2020 года — "Спутник" и "Лед 2". Еще в топ-5 попал фильм "Брат-2", который в этом году отмечает 20-летний юбилей.

Среди российских сериалов новый лидер — "Закрытый сезон", который до телевизионной премьеры эксклюзивно доступен в Wink. Действие актуального в настоящее время сериала происходит в южном приморском городке, жители которого зарабатывают только в туристический сезон. Но он оказывается под угрозой срыва после серии странных смертей от неизвестной инфекции. В город вызывают эпидемиолога из столицы, который может закрыть город на карантин, чего, конечно, опасаются местные бизнесмены и полицейские. Однако помимо потенциальных финансовых потерь героям сериала нужно разобраться и со своими личными проблемами.

Рейтинги зарубежных фильмов особо не изменились — зрители продолжали активно смотреть новинки апреля. На этом фоне интригующе выглядит взлет картины "Третий лишний", которая в правильном переводе Гоблина заиграла новыми красками и смыслами. В центре истории — взаимоотношения Лори и Джона, в где третьим лишним оказывается большой плюшевый медведь. Никто не знает, на что он способен на самом деле.

Продолжает пользоваться повышенным зрительским интересом проект WinkLive — живые онлайн-концерты звезд российской сцены разных стилей и жанров. 1 мая поклонников порадовала группа "Звери", а 8 мая — Елена Ваенга. Прямые эфиры двух концертов посмотрели более 900 тысяч зрителей, то есть много стадионов одновременно.15 мая состоится очередной онлайн-концерт — Сергея Лазарева.

И, наконец, появились настоящие новости из мира спорта. Первое значительное событие — номерной бой UFC. Мероприятие, на котором должен был биться Хабиб, но не смог покинуть пределы России. Бой, где явный фаворит Фергюсон проиграл, стал главной спортивной сенсацией весны. Любители смешанных единоборств заслужено выбрали Wink для просмотра этого исторического поединка.

Примечательно, что, несмотря на миграцию на дачи, общее количество просмотров контента в Wink на майских праздниках не снизилось, но произошло перераспределение экранов, с которых смотрят видеосервис. Подписчики не забыли, что Wink можно смотреть на любых устройствах даже при среднем качестве интернета. Поэтому на праздниках больше обычного телеканалы и кино смотрели на смартфонах.

В этом году традиционный Парад Победы перенесен с 9 мая на более поздние сроки по известным причинам. Зато на Wink вышел уникальный проект — цифровая реконструкция победного парада советских кораблей первой половины 1960-х годов. Этот инновационный формат документального фильма временно вытеснил из топ-5 просмотров школьные уроки и кулинарные курсы.

Топ-5 российского кино (в скобках указано место в топ-5 на последней неделе апреля):

1 (1). "Спутник";

2 (2). "Лед 2";

3 (-). "Солдатик";

4 (-). "Временная связь";

5 (-). "Брат-2".

Топ-5 российских сериалов:

1 (-). "Закрытый сезон";

2 (3). "Корни";

3 (4). "Молодежка";

4 (1). "ИП Пирогова";

5 (-). "Бывшие".

Топ-5 мультфильмов:

1 (-). "Приключения Ам Няма";

2 (-). "Тайная жизнь домашних животных";

3 (3). "Вперед";

4 (-). Тролли. Мировой тур";

5 (-). "Ми-мимишки".

Топ-5 видеоконтента в образовании, развитии, культуре:

1 (-). Группа "Звери", живой концерт в проекте WinkLive 1 мая;

2 (-). Елена Ваенга, живой концерт в проекте WinkLive 8 мая;

3 (-). БойUFC 249;

4 (4). ПарадПобеды в World of Warships;

5 (-). "Covid-19. Китай против вируса".

Топ-5 зарубежного кино:

1 (1). "Соник в кино";

2 (2). "Плохие парни навсегда";

3 (-). "Маяк";

4 (-). "Человек-невидимка" (2020);

5 (-). "Третий лишний" (в правильном переводе Гоблина).

Топ-5 зарубежных сериалов:

1 (1). "Мир Дикого Запада";

2 (-). "Беги";

3 (2). "Блудный сын";

4 (-). "Карточный домик";

5 (-). "Как я встретил вашу маму".

Wink - цифровой видеосервис "Ростелекома", который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопорталеwink.rt.ru).