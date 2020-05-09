Банк "Открытие" запустил антикризисные вебинары в формате "предприниматель-предпринимателю" Бизнес

Банк "Открытие" предложил предпринимателям серию антикризисных вебинаров и бизнес-кейсов на бесплатном обучающем портале Open Academy. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Предприниматели поделятся своим опытом – как в условиях кризиса они трансформировали свой бизнес и продолжили получать доход.

Владельцы бизнеса расскажут о том, что изменилось для них во время пандемии, пришлось ли им закрыть офлайн-точки и в каком объёме, что стало с прибылью в первые недели и что происходит сейчас, как они поддерживают сотрудников, решают вопросы с ФОТ и как их команда работает на удалёнке, какие онлайн-сервисы они задействуют в новом формате работы, каким они видят своё будущее после выхода из самоизоляции. Кроме того, они дадут советы, как не сдаваться, где искать поддержку, и что предпринять.

Пройти обучение на платформе может бесплатно каждый предприниматель или тот, кто хочет им стать. Для участия необходимо зарегистрироваться портале Open Academy или скачать мобильное приложение. На платформе регулярно обновляется контент и актуализируются кейсы. Кроме того, об онлайн-инструментах для ведения бизнеса, можно прочитать в телеграм-канале Open Academy.

Платформа Open Aсademy создана банком "Открытие" в 2018 году для развития цифровых навыков предпринимателей и развития бизнеса. Одной из ключевых особенностей платформы является принципиально другой подход - предприниматели учатся у предпринимателей.

Пользователи Open Academy могут изучать реальные бизнес-кейсы, обучать своих сотрудников и решать собственные задачи совместно с такими же предпринимателями как и они. Платформа позволяет выбирать удобные форматы: видео- и аудиоподкасты, саммари бизнес-книг либо прохождение коротких онлайн-курсов, которые помогут развивать бизнес с помощью онлайн-инструментов - от HR до чат-ботов и CRM, искать клиентов в интернете, формировать и управлять командой в условиях удаленной работы, а также оценивать прибыльность бизнеса. Благодаря реализованному подходу microlearning, обучение легко можно встроить в свой ежедневный график.