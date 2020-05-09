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Услуги строительной экспертизы

15 мая 2020 14:35  [63]

Компания «Эксперт Строй» предлагает услуги строительной экспертизы и обследования. У нее также можно воспользоваться услугами юриста и адвоката. Она предлагает и рецензирование экспертиз. Каждая экспертиза строительства обладает собственными особенностями. Например, экспертиза жилого дома отличается от экспертизы качества ремонта. В компании работают специалисты, которые обладают соответствующей квалификацией и опытом, профильным образованием и навыками. Они реализовали уже не один проект, связанный со строительной экспертизой и обследованием.

Разновидности строительной экспертизы

  • Полы, стены, качество ремонта.
  • Жилые дома, объекты незавершенного строительства.
  • Землеустроение, конструкции, здания и сооружения.
  • Перекрытия, проектная документация.
  • Качество строительства, недвижимость и многое другое.

Специалисты компании выполняют комплекс работ строительной экспертизы качественно и гарантируют ее точность. Они выявляют возможные проблемные зоны, дефекты и недостатки, отступления от проекта, завышения по смете. Экспертиза также призвана определить качество строительных работ.

Виды технического обследования

  • Строительные конструкции, здания и сооружения.
  • Бассейны, стены, кладки, бетон.
  • Перекрытия, канализация, вентиляция.
  • Фасад, фундамент, помещения.
  • Кровельные конструкции и пр.

Техническое обследование призвано выявить различные дефекты и проблемы строительного объекта, конструкций, систем и пространств. Оно нужно для получения разрешения на перепланировку, реконструкцию здания, для своевременного обнаружения проблемных зон и пр.

Для проведения строительной экспертизы и технического обследования необходимо использовать специальные устройства, инструмент и оборудование. Специалисты компании обладают всем необходимым для точных измерений, проверок и анализа. У нее выгодные расценки на услуги. Она гарантирует качество работ. Интересную информацию можно узнать из блога, размещенного на сайте. На нем имеются контактные данные менеджера, который предоставляет консультации.

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